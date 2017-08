Den brittiska sångaren Melissa Bell, har avlidit, i en ålder av 53 år skriver The Sun.

Hon var huvudsångare i den grammyvinnande musikgruppen Soul II Soul från 1993 till 1995. Hon satsade därefter på en solokarriär och släppte fyra singlar; Rumble sex, Surrender, Mixed up och Nothing gonna stop me now.

1999 bildade hon gruppen Soul Explosion. Genom åren arbetade hon med många av de stora namnen som Whitney Houston, Stevie Wonder och Liza Minnelli.

Till följd av sin diabetes drabbades Melissa Bell av njursvikt. Hennes dotter, Alexandra Burke som vann brittiska X Factor 2008, erbjöd sin mor sin ena njure men hon avböjde.