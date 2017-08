Lind gör Lindeman på Lund Comedy

Humorartisten och författaren Kalle Lind har en kärleksrelation till Hasse & Tage som sträcker sig tillbaka till skolåldern. När Lund Comedy Festival i år sätter upp en hyllningsshow till den klassiska humorduon är han naturligtvis med på scen.

– Jag har lite självsvåldigt tagit på mig att vara 2010-talets Hasse & Tage-ambassadör, säger Kalle Lind.

Här kan man se Kalle Lind under Lund Comedy Festival:

Lördag 2/9 11.30 Humorkunskap, Hasse & Tage-special, Kulturen auditoriet

13.00, 15.30 Hyllningsshow till Hasse & Taget, AF Stora salen

19.00 100 års hits, Mejeriet

Hela programmet för Lund Comedy hittar man på lundcomedyfestival.se

Kajsa Jönsson, producent för Lund Comedy Festival, om varför Hasse och Tage hyllas på festivalen just i år: ”Vi har länge velat göra något med koppling till Hasse & Tage men det ska vara rätt tillfälle också. För drygt ett år sedan blev jag kontaktad av Universitetets jubileumskansli som undrade vad vi skulle göra under jubileumsåret, som ju är i år. Under mötet som vi sedan hade framkom det att AB Svenska Ord hade donerat originalmaterial till UB i Lund. Då var det också på tal att Kulturen ville göra något av det och då kändes det fantastiskt för oss att kunna göra något i det sammanhanget. Universitet jubilerar och Kulturen gör en utställning och vi producerar en föreställning. Så det var så det började. Tack vare vårt samarbetet – Universitet, Kulturen och Lund Comedy – fick vi snurr på alla delarna och med Hasses och Tages familjs tillåtelse fick vi också rättigheter att använda vad vi ville ur arkivet. Det var väldigt fint av dem. Och det här är en grej som vi gör bara under festivalen – det involverar ju 15 personer på scen och alla har sina åtagande planerade framöver så det här är typisk en Lund Comedy Festival-grej. Med andra ord en väldigt speciell produktion där man repar var och en på sitt håll och sedan har vi ett skarpt genrep när alla är på plats.”