Ny ishall aktuell på parkeringsplats

På måndag kommer en miljöteknisk undersökning att göras i marken kring ishallen för att undersöka förekomsten av föroreningar.

Resultatet kommer därefter att ligga till grund för kommande politiska beslut om ishallen.

Osby

Prover kommer att tas både runt den befintliga ishallen och söder om Klövervägen där det ligger en parkering idag. Genom dessa provtagningar ska man undersöka om det förekommer föroreningar i marken.

Undersökningarna genomförs av ett konsultföretag och ska ge beslutsunderlag inför kommande beslut om investeringar i en renoverad ishall eller i en helt ny.

Avfallsrester har påträffats väst, öst och söder om nuvarande ishall. Frågan är om dessa avfallsrester sträcker sig söder om Klövervägen.

– Om marken söder om Klövervägen, som är parkering i dag, är fri från föroreningar så skulle detta kunna vara en tänkbar placering för en ny ishall, säger Anders Edwall, nytillträdd fastighetschef i Osby kommun, som fattat beslut om undersökningen.

Platsen ligger i nära anslutning till den nuvarande ishallen, vilket är en fördel.

–Då kan verksamheten pågå i den nuvarande hallen under byggtiden. När en ny ishall står klar kan man flytta över verksamheten, säger Anders Edwall.

Osby kommun vill även undersöka förutsättningarna för att renovera den befintliga ishallen.

Marken som finns direkt utanför ishallen kommer därför att undersökas för att få en uppfattning om de fyllnadsmassor som hallen vilar på.

Konsultföretagets hydrogeolog skriver i provtagningsplanen att den centrala frågan är om det finns risk för förekomst av avfallsrester under hallen, med tanke på att det påträffats i omgivningarna.

Inga undersökningar kommer att utföras under ishallen eftersom det bedöms praktiskt olämpligt.

”Men bedömningen är att undersökningspunkterna strax utanför ishallens väggar ska kunna ge en indikation om vilken typ av massor ishallen vilar på”, skriver hydrogeologen till kommunen.

Ishallens framtid i Osby har diskuterats och utretts under många år. Den stora frågan har varit och är fortfarande renovera eller bygga nytt.

Både kommunalrådet Marika Bjerstedt Hansen (S) och oppositionsrådet Niklas Larsson (C) har sagt sig vara för en nybyggnation.

– En nybyggnation är mer försvarbart med tanke på att den ska hålla i 50-60 år, har Niklas Larsson sagt vid ett tidigare tillfälle.

Det som avskräcker är inte oväntat den kostnad som en ny ishall kan innebära.

En beräknad kostnad har hamnat på 126,6 miljoner vilket är en stor summa för en lite kommun som Osby.

– Vi sätter ett tak på 80 miljoner och vi vill utreda vilken ishall vi får för den summan, har Marika Bjerstedt Hansen sagt tidigare

En osäkerhetsfaktor i ishallshistorien är just vad som finns i marken i området. Förhoppningsvis rätas några frågetecken ut efter nästa veckas provtagningar.