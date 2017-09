HIF besegrade HIf i golftrofé

Hässleholms IF, stående från vänster: Conny Andersson, Kent Pettersson, Anders Nicklasson, Jan-Inge Andersson, Göran Persson, Bo Ström (Helsingborg), Janne Svensson, Bo Blad, Ola Silver, Bo Mauritz, Lars Erik Andersson. Helsingborgs IF, knästående från vänster: Peter Krantz, Mats Antin, Mikael Martinsson, Ulf Larsson, Hugo Andersson, Kenneth Berg, Claes Ekman, Tommy Andersson, Tommy Norell, Bertil Grenvi.

– Det är alltid kul att träffa gamla idrottskompisar och att göra det på golfbanan blir extra trevligt!

Det menar Tyringes idrottsprofil Kenneth Berg som följde upp golfmatchen mellan Tyringe SOS och Rögle BK med att arrangera en duell mellan Hässleholms IF och Helsingborgs IF på Skyrups golfbana.

– Vi använde oss av tio spelare i varje lag men eftersom Helsingborgslaget kom hit med bara nio spelare blev det jag själv som fick hoppa in i det HIF-laget, berättade Kenneth Berg, 73, som dock kunde göra detta med gott samvete.

Visserligen spelade han fotboll för Hässleholms IF under åtta säsonger men också för Helsingborg både 1964 samt 67 och 68. I HIF-tröjan tog han bland annat lilla silver när Helsingborg slutade trea i allsvenskan.

– Ja, jag är ju dubbel HIF:are på det sättet, skrattade Berg som därmed fick tillhöra det förlorande laget den här gången. Det var nämligen Hässleholm som vann lagmatchen och tog hem Kenneth Berg Trophy.

– Det märkliga var dock att tre Helsingborgare var bäst individuellt men Hässleholm hade den bästa bredden.



– Men Helsingborg kommer säkert igen nästa år.

Innan dess kommer dock säsongens sista golfmatch att arrangeras och nu blir det Hässleholms IF som kommer att ställas mot IFK Hässleholm den 14 september.

– IFK är säkert ute efter revansch efter förlusten i det golfderbyt förra gången, skrattar Berg.

Tomas Gustavsson