87 år och tvingad att lämna boendet

HÄSSLEHOLM Omsorgsförvaltningen vill stänga Högalidshemmets avdelning sex och flytta de gamla till andra boenden eller avdelningar. Men det görs inte oemotsagt:

– Det är ju vansinne! Som gammal behöver man lugn och ro. Här vill jag absolut stanna kvar och helst med den nuvarande personalen, säger Kerstin Nyrell, 87.

Redan när hon flyttade in på Högalidshemmet för fyra år sedan diskuterade politikerna en stängning av avdelning sex, eftersom den är fördelad på två våningsplan vilket anses försvåra personalens arbete betydligt.

Den gången slog Kerstin Nyrell också näven i bordet – och förslaget lades åt sidan.

Nu har ärendet seglat upp på nytt. På tisdag i nästa vecka ska politikerna besluta om de ska gå på tjänstemännens förslag, vilket innebär att flytta de gamla och stänga avdelningen.

Kerstin Nyrell fick liksom övriga boende inte informationen förrän alldeles nyligen och först efter att undersköterskan Dorthe Lindau satt sig in i ärendet och skrivit ut politikernas beslutsunderlag från nätet till dem.

– Jag sa nej, inte nu igen! Det får bara inte bli så, säger Kerstin som inte tänker lämna sitt hem i första taget.

Hon är en vänlig och positiv människa men säger sig bli ”utomordentligt ledsen och förbannad” om inte hon och de andra får bo kvar.

– I vår ålder orkar man helt enkelt inte byta miljö, för då går man ner sig psykiskt. Vi har kommit hit och lärt oss att tycka om det här stället, och sedan får vi plötsligt inte längre bo här! Det är klart att man reagerar. Nog ska det väl gå att ordna i vårt moderna samhälle där vi har det så bra. Jag mår väl här och att människor mår väl är väl viktigare än något annat?

Redan har det undre våningsplanet tömts genom att inga nya flyttat in när platser blivit tomma. I dagsläget bor där bara tillfälligt en man på korttidsplats.

Personalstyrkan är dock fortfarande densamma, vilket inneburit en tillfälligt högre bemanning för de blott sex boende. Så skulle det vara alltid, önskar Kerstin Nyrell som ler stort när hon talar om fredagsmyset som personalen arrangerat, eller kräftskivan, eller promenaderna till centrum och det så kallade stenberget. Just i dag bakas det tårta.

Kerstin Nyrell trivdes dock även med den ursprungliga bemanningen.

– Meddetsamma jag flyttade in kände jag att personalen tilltalade mig. De hjälpte till och vi har haft roligt och kunnat prata om allting. Jag vill ha kvar dem inte bara för att jag känner dem utan för att de är duktiga och snabba.

– Jag trivs också med de andra som bor här och har ju lärt känna dem.

Själv är hon en av de piggare på boendet och har noterat hur gemenskapen på avdelningen, med bara sex personer, växt sig allt starkare.

– Ofta pratar vi om vår barndom och då ljusnar livet för somliga som inte vågat prata innan. Sammanhållningen är så fin.

Avdelningen har varit fördelad på två plan sedan dag ett och Dorthe Lindau, som slagit larm om att det inte fungerat i kombination med den låga bemanningen, skulle önska att man antingen tillsatte mer resurser – eller åtminstone skötte nedläggningen lite mänskligare.

– Låt i så fall avdelningen vara kvar så länge de som bor här finns kvar, menar hon.

Kerstin Nyrell nickar.

– Det här är mitt hem och här trivs jag. Att flytta en gång till, sedan man flyttat in på ett äldreboende, det gör man helt enkelt inte. Jag vill till varje pris stanna kvar här och jag kommer att slåss på alla sätt jag kan för det.