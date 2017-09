Författaren och journalisten Karin Alfredsson är aktuell med en ny roman, Skrik tyst så inte grannarna hör. Gunilla Wedding har träffat henne och pratat om engagemang och viljan att hela tiden utmana sig själv och göra nya saker.

Ellinor är medföljande hustru till ambassadrådet Roger i Lusaka i Zambia. Loveness är ensamstående mamma i Lusakas slumområde. De två kvinnorna lever i skilda världar men i Karin Alfredssons roman Skrik tyst så inte grannarna hör går våld mot kvinnor som en röd tråd genom handlingen och binder ihop Ellinor och Loveness liv.

– Jag hoppas kunna skapa förståelse för deras situation, för hur svårt det kan vara att resa sig och gå, säger Karin Alfredsson.

Karin Alfredsson

Född: 1953

Bakgrund: Journalist och författare som inledde journalistbanan som praktikant på Aftonbladet när hon var 19 år. Har bland annat arbetat som redaktör på SVT:s Aktuellt, programledare för Kalla Fakta, programchef på SVT Nord, och har varit chefredaktör på Journalisten och gästprofessor i journalistik vid Umeå universitet. Debuterade som författare med reportageboken Den man älskar agar man? 1979 och har skrivit flera faktaböcker efter det. Debuterade som skönlitterär författare med deckaren 80 grader från Varmvattnet 2006 och fick Svenska Deckarakademins debutantpris det året. Den boken blev första delen i en deckarserie om fem böcker om läkaren Ellen Elg. Den senaste, Pojken i hiss 54 kom 2011, och nominerades till det årets bästa svenska kriminalroman av Svenska Deckarakademin.

2012-2015 var hon regionchef för den internationella biståndsorganisationen We Effect i Zambia. Karin Alfredsson har också arbetet med projektet Cause of Death: Woman (www.causeofdeathwoman.com) som är en journalistisk granskning av våld mot kvinnor i tio länder. 2016 blev Karin Alfredsson invald i Svenska Deckarakademin.

Aktuell: Med romanen Skrik tyst så inte grannarna hör som kom ut på Malmöförlaget Bokfabriken i slutet av augusti.

Karin Alfredsson om …

… Ellen Elg kommer tillbaka: ”Jag tror inte det. Ellen är färdig, hon har gjort sitt nu. Men vad som var roligt med henne och som jag kanske försöker hitta något annat sätt att göra igen var att det gav mig anledning att försöka förstå mig på ett antal andra länder. Och det var jätteroligt att till exempel åka till Dubai i syfte att förstå hur det är att vara hembiträde där eller pakistansk taxichaufför. Då har jag också fördelen att jag kan kombinera mina yrkesroller och skriva reportage också.”

… hur det var att skriva skönlitteratur som inte var en deckare: ”Det var svårare på ganska många sätt. I en deckare finns en inbyggd motor – hur det ska gå, ska hon eller han åka fast? Samtidigt så är det inte så stor skillnad på min nya bok och en deckare. det handlar om våld och det ska lösas på något sätt. Och så vill man ju att det ska gå bra på slutet …”