Ett motionslopp för alla

Tyringe Att spränga deltagarvallen på 200 personer ligger inom räckhåll.

Gammal som ung, vältränad som lite mindre vältränad.

Motion är för alla, Sanatorieskogen stor nog för alla.

När man träffar den gamle friidrottsikonen Dan Glans ligger det nära till hands att prata om rekord.

Som medarrangör och banansvarig vid Tyringe Jogget ser han gärna att fjolårets deltagarsuccé upprepas i år.

Då deltog 179 personer i de olika loppen och motionsrundorna.

Blir det fint väder den 9 september bedöms möjligheterna som goda att passera den siffran.

– Vi vill nå människor i alla åldrar. Orkar man inte springa så kan man promenera eller gå stavgång. Ingen behöver vara rädd för att ställa upp.

”Efter egen förmåga ta sig fram” är Tyringejoggets syfte. Dessutom ska man belönad.

Barn under 13 år får till exempel medalj om de genomför Lilla Bergsloppet på styva 800 meter.

– När man ätit upp medaljen (av choklad) så får man dessutom en tandborste, berättar Ingemar Hesselbom, ordförande i Tyringe SK 69

Skulle man känna sig helt oförmögen att ta sig igenom 5,5 kilometer på 90 minuter (tidsgränsen för motionsloppet) så finns alternativ.



Då kan man gå en tipspromenad runt ”Vodkavallen”, fotbollsplanen i Kurhotellets skugga.

Startavgiften ligger på en tjugolapp men då får man å andra sidan ett paket kaffe om svarslappen är godkänd.

Förra året avslöjades ett omfattande fusk (nåja) genom sökningar via mobiltelefoner.

Därför införs en del moment av slump och utförande i tipsrundan.

Det delas överhuvudtaget ut många priser.

Deltagare i Öppna mästerskapet och motionsklassen kan till exempel vinna en bordslampa, årskort på Tyringe Hockey och helkroppsmassage.

Skolreserejset har också fina priser. Där deltar tre högstadieelever i lag och det lottas ut resecheckar på 500 kronor. Total prissumma är 5 000 kronor.

Generositeten hade naturligtvis varit omöjlig utan det lokala näringslivet.

– De backar oss helhjärtat. Vi har haft många positiva kontakter, säger Ingemar Hesselbom.

Om någon har missat uttrycket ”Vodkavallen” så lär det stamma från Lions nyårsrevy 1987 och anspelar på de glykolförsedda värmerören under planen, som en gång var en sällsynt året runt-plan.

Journalisten och Malmö FF-experten Ole Törner har vittnat om att han aldrig upplevt en kallare åskådarupplevelse som just på Vodkavallen.

Enligt Dan Glans och Ingemar Hesselbom inmundigade domarna förr i tiden en liten nubbe för att hålla värmen under försäsongsmatcherna. Sant eller sannolikt, det spelar ingen roll för en god anekdot.

Om man mot förmodan skulle frysa under Tyringejogget kan man istället värma sig med korv. Lions bjuder samtliga deltagare på grillade. Besökare får betala tjugo kronor, men det går bra med utgångna sedlar.

Här följer viktig information:

Deltagaravgiften för Öppna mästerskapet och motionsloppet är 50 kronor.

Lilla Bergsloppet och tipsrundan kostar 20 kronor.

Man kan betala via bankgiro eller swish.

Anmälan görs på http://www.tyringesk69.se/tyringejogget.

Nummerlapp hämtas i sekretariatet på arrangörsdagen, klockan 09.45 och 10.30.

Start sker klockan 11 vid springbrunnen vid fotbollsplanen.

Samverkande föreningar förutom SK 69 är Tyringe orienteringsklubb, Lions, Tyringe Hockey, Svenska kyrkan och Tyringekorpen.