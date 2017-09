Gammalt och nytt fick mötas

HÄSSLEHOLM Gammalt mötte nytt när hembygdsföreningen ordnade Hembygdsparkens dag under söndagen.

Urmakareverkstaden från 1812 var öppen besök, något som inte skett på många år.

– Passa på och titta in, manade Olof Larsson som höll vakt och visade in besökarna i den enkla stugan, där även en del urmakarverktyg ställts fram.

Vid kaféet fanns marknadsstånd och där höll bland andra Nathalie Levin och Beatrice Månsson till. Beatrice är precis hemkommen efter volontärarbete i Ghana. Nu arbetar hon för att samla ihop pengar till ett barnhem.

– De är i akut behov av en ny bostad, berättade Beatrice som pärlade armband till den som ville bidra med 100 kronor till barnhemmet.

Nytt i parken är det också i Skräddarehuset. Här har Ingela Tillgren och Susanne Nilsson öppnat butik och verksamhet under namnat ”Möjligheternas hus”.

Förutom försäljning ska de även ordna änglaseanser, samtalskvällar med mera.

Under ledning av Torsten Karlson ordnades stugvandring till parkens olika hus.

– Västra Göinge hembygdsförening fyller 90 år i höst, 1927 tog P.A.

Persson på Norra Skåne initiativ till föreningen och 1932 invigdes museet, i en byggnad som flyttades från Stadsparken, berättade Torsten bland annat.