Rik, rörande och rolig Spelman på taket

Spelman på taket, Fiddler on the Roof, Malmö Opera, 170824.

Musikal/recension

MUSIKAL

Spelman på taket

Musikal av Joseph Stein, Jerry Bock och Sheldon Harnick

Översättning: Jan Mark, Bo Ericsson, Lars Rudolfsson

Regi: Orpha Phelan

Scenografi: Leslie Travers

Ljus: Thomas C Hase

Ljud: Anders Ekstedt

Koreografi: Lynn Hockney

Dirigent: Stefan Solyom

Medverkande: Philip Zandén, Katarina Ewerlöf, Tuva B Larsen, Kristin Lidström, Kerstin Hilldén, Åsa Fång, Jonas Schlyter, Oscar Pierrou Lindén med flera.

Malmö Operas kör och orkester.

Betyg: 5

Medan publiken sakta strömmar in och fyller Malmö Operas salong droppar skådespelarna in på scenen. En efter en sätter de sig på en bänk som sträcker sig över scenens hela bredd. Där en gul regnjacka, en man i täckjacka, kvinnor och barn i filtar, en man i blå jacka fäller upp antennen på en radio.

Alla i salongen tänker tillbaka två år, till hösten 2015, när det såg ut precis så på centralstationen i Malmö. Och utan att skriva på näsan är referensen klar – då som nu har människor tvingats på flykt.

I Malmö, påminns vi om i programmet, ligger också författaren Scholem Aleichems son Misha begravd, han som skulle kommit efter sedan familjen flytt till Amerika via Malmö och Köpenhamn.

När skådespelarna tar av sig de moderna plaggen ser man att mannen i täckjackan och stort skägg är Tevje och så börjar historien om mjölkutköraren, hans fru Golde och deras fem döttrar i den fiktiva ryska byn Anatevka rullas upp.



Att Spelman på taket är en älskad musikal är helt klart, ändå känns det lite oväntat att sätta upp den just i Malmö just år 2017. Malmö som – sant eller osant – har valsat runt i världspressen som en stad där antisemitismen frodas.Vad har en musikal om en judisk by i Tsarryssland år 1905 egentligen att säga oss i dag?

Jo, just därför så mycket. Regissören Orpha Phelan och hennes team lyfter fram historien och berättar den rent och klart. Traditioner och familjerelationer, barn som växer upp, frigör sig och går egna vägar, det gamla strävsamma paret – det finns mycket att känna igen sig i i denna djupt allmänmänskliga historia. Att det finns många unga kvinnor som i dag kämpar med samma frågor som Tevjes döttrar gjorde för 110 år sedan är väl känt, liksom att människor i dag tvingas fly av politiska och religiösa skäl.

Mot nutidens kuliss sätter det här fiktiva utsnittet ur historien tankarna i rörelse än mer i dag än det gjorde för tjugo år sedan när musikalen senast spelades i Malmö.

Men Spelman på taket är förstås långt ifrån en historielektion. Det är en slösande rik, djupt rörande och bitvis väldigt rolig musikal med massor av fantastisk musik, majestätiskt och lyhört framfört av orkestern. Det är vackra körnummer, fina solistinsatser och några helt enastående ögonfägnande dansnummer.

Tevjes döttrar och fästmän spelas alla av välmeriterade musikalartister och som äktenskapsmäklerskan Jente syns en av Malmöpublikens säkra favoritkort, Åsa Fång.

Men Tevje är förstås huvudnumret och Philip Zandén blir efter ett tag verkligen med hull och hår Tevje på scenen. Det är en skådespelarmässigt imponerande rolltolkning av en man att gilla, en levnadskonstnär som alltid hittar en väg ut och med humorns hjälp anpassar sig efter alla prövningar som ”han där uppe” utsätter honom för. Katarina Ewerlöf gör Golde till en krass, vardagligt strävsam kvinna och parets kärleksduett ”Är det kärlek?” blir extra naken och rörande på flera plan. Det sentimentala hålls tillbaka på flera olika sätt och det gör musikalen än mer gripande.

Malmö Operas Spelman på taket år 2017 är mörkare och mer avskalad, mindre ”flashig musikal” men likväl storslaget vacker, som en freskomålning i dämpade toner. Scenografin är enkel och effektiv. Mot en bakgrund av det som kunde vara det inre i ett tsarpalats statt i förfall byggs byn Anatevka och dess hus och hem av stora skåp och lådor som förvandlas och flyttas. Här firar de sabbaten, här bråkar de, här drömmer de, här förälskar de unga sig och här håller Tevje och hans generation fast i traditionen.

Men allt bryts sönder, allt förändras och snart måste den judiska gruppen i Anatevka packa sina saker och dra vidare. Vi sitter med facit och vet vart historien bär hän. Och så är vi tillbaka till nutiden – en stark final som berör och en musikaluppsättning som kommer att stanna i tankarna länge.

Missa den inte!