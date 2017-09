Segern i Nybro ger IFK kontakt

IFK Hässleholm tog tredje raka segern – och tre nödvändiga poäng – i streckmötet med Nybro. Mike Andrew klev in i rollen som segerorganisatör i 3–2-matchen.

– Skönt för självförtroendet och en lättnad men vi måste fortfarande fokusera på nästa match, säger tvåmålsskytten.

Det började allt annat än bra för IFK Hässleholm som hamnade i underläge redan i tredje matchminuten på Victoriavallen. IFK-försvaret kom inte helt rätt och Sterling Hancock nickade in 1–0 på en frispark.

– En tuff start. Då kände jag att det inte skulle gå enkelt men jag tyckte ändå att vi behöll kyla och fokus, säger Mike Andrew som hade vänt på steken efter 16 minuter.

8 1–1 kom i elfte minuten sedan IFK väggat sig igenom kalmariternas försvar.

– Jag gjorde en bra löpning och fick en fin boll av Filip Ranmo. Jag tvingade försvararen att haka upp mig och ta straffen. Jag valde hörn och sköt lågt, beskriver IFK-forwarden.

8 1–2 nickade Andrew in i 16:e sedan Danny Gunnarssons inlägg nickats vidare av Filip Ranmo.

– Jag stod på rätt plats vid rätt tillfälle, konstaterar Andrew enkelt.

Den nigerianske anfallaren är nu uppe i nio mål (varav två på straff).

Gästerna utökade även till 1–3 när Tommy Filipovic skarvade in Kojo Annors skott.



– Kojo dribblar sig först förbi två, tre spelare och Tommy dyker upp som en skyttekung gör, säger Daniel Nilsson.

IFK Hässleholms tränare summerade en gedigen första halvlek.

– Vi spelar bra hela första halvlek, det känns som om vi inte påverkas av att vi släpper in målet. Laget visar en väldig styrka, säger Nilsson som hade gjort ett par förändringar i backlinjen jämfört med senast.

Linus Svensson skadade knät på jobbet tidigare i veckan och tvingades kasta in handduken. Philip Bengtsson hade varit sjuk och inledde på bänken. In i startelvan kom istället Isak Olsson och Joel Andersson. Patrick Osiako var tillbaka efter avstängning och Kojo Annor spelade från start. (Karim Al-Asi var avstängd efter den onödiga utvisningen mot Vimmerby.)

Mike Andrew hade ett ypperligt läge att även göra 1–4 men Nybromålvakten räddade.

– Sedan dör matchen litegrand. Nybro gör offensiva byten och chansar framåt medan vi hamnar lite för långt ner i banan. Men det känns ganska lugnt, säger Daniel Nilsson.

Nybros reducering kom först på stopptid.

– Det är tredje Smålandsresan som vi åker hem med en seger, konstaterar IFK-tränaren Daniel Nilsson nöjt.

– Som lag gör vi en stabil insats. En väldigt bra offensiv första halvlek och en trygg defensiv andra. Och Mike Andrew fortsätter att producera i höst.

Vad är skillnaden jämfört med i våras?

– Vi gjorde många bra prestationer även i våras men då hade vi en del skador och folk borta. Vi har fått tillbaka spelare och spetsat truppen med Filipovic och Osiako som bidrar med ökad konkurrens på träningarna.