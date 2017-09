Sol över alla glöttarna

HÄSSLEHOLM Årets Glöttadag prickade in en av sommarens absolut vackraste söndagar.

Slottsintendent gled runt på sin cykel och myste medan han blickade ut över parkeringen som bara fylldes på med ständigt nya besökare.

– Glöttadagen är något vi helt klart ska fortsätta med och även fortsätta att utveckla. I år har vi fått ekonomisk sponsring av Hässlehem, vilket gör att har råd att köpa in en cirkusföreställning. Det är väldigt viktigt att man kan få komma hit gratis, att kommunen bjuder på detta, sa Olsson och drog iväg in genom porttornet.

Här fanns gott om aktiviteter för alla glöttar att välja på. Lära sig jonglera exempelvis.

Under ledning av jonglören och akrobaten Josefin Karlsson från Cirkus Saga i Malmö, fick barnen prova på den svåra konsten att jonglera.

– Alla är fantastiskt duktiga, berömde hon nere i vallgraven.

Hovdala har också blivit synonymt med riddare.

På plats var de båda riddarsällskapen Skånska Björnens riddare och Silverfalken som hade riddarföreställning på ridbanan. Både små och stora glöttar kunde också få titta och prova utrustningarna.

Torben Otto från Silverfalken hade både yxor, svärd, hjälmar och ringbrynjor för den som ville testa. Det ville bland andra Simon Andréasson som med Torbens hjälp fick på sig en ringbrynja, gjord för att ta stå emot svärd- och lansstick.

– Mycket tung, sa Simon i ringbrynjan och passade även på att känna på svärdets tyngd.

Och sist något om det språkliga:

Glött (eller glytt) är ett skånskt ord för barn.

Ordet är nära släkt med det danska ”glut”, som betyder barn, alternativt liten flicka.