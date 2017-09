Vittsjö knep bragdpoäng

I 45 minuter fanns absolut ingenting som talade för Vittsjöpoäng mot ett totalt överlägset Rosengård.

Ändå stod Vittsjö där med en bragdartad pinne efter 93 minuter.

– Vi tar de chanser vi får – det har vi gjort hela säsongen, säger Linda Sällström efter 2–2 på Malmö IP.

Vittsjö sattes under omedelbar press. Tabelltvåan Rosengård tryckte tillbaka gästerna som fick lägga all energi åt att freda sitt mål.

Det höll i 25 minuter.

I den 26:e minuten nickade Hanna Folkesson in 1–0 på ett inlägg.

2–0 kom bara tre minuter senare när Ali Rileys inlägg slank in i bortre krysset.

Vittsjö lyckades inte störa Rosengård för fem öre utan fick finna sig i att agera statister.

– Vi gick in för att spela defensivt men klart att vi hade hoppats på att ha lite mer anfallsspel. Vi var absolut inte nöjda i halvtid, det var inte Anders (Johansson) och Thomas (Mårtensson) heller. Vi sa bland annat att vi inte fick tappa boll så enkelt, säger Linda Sällström.

Vittsjö repade nytt mod i pausen samtidigt som Rosengård förmodligen kände sig lite för säkra och slappnade av.

– Så fort andra halvlek drog igång fick vi en bra känsla.

I 57:e minuten förändrades matchbilden.

Genessee Daughetee ryckte fram och bröt Malmömålvakten Erin McLeods utkast framför fötterna på Ella Masar, avancerade in i straffområdet och bollen letade sig i sidled till Emmi Alanen som tryckte in reduceringen.

– Det gjorde hon riktigt bra och Emmi var väldigt kylig när bollen damp ner vid bakre stolpen, säger Linda Sällström.

Målet gav Vittsjö massvis med ny energi.

I 75:e kom även kvitteringen. Linda Sällström löpte in från vänster och testade en fräckis mellan Anita Asante och Caroline Seger som gav finskan en gemensam tryckare – med given straff som följd.

Sällström satte 2–2 till vänster om McLeod.

– Jag ville egentligen bara ha ett avslut med högerfoten, skrattar Sällström.

– Jag visste att jag antingen skulle komma till avslut eller att de skulle bli tvingade att dra omkull mig. Som forward får man vara lite fräck. Och straffarna har suttit där de ska hela säsongen.

2–2 blev ett dråpslag för Rosengård som fick en dryg kvart på sig att jaga ett segermål. I 83:e minuten var Caroline Seger säker på att hon hade nickat in 3–2 men Lisa Klinga agerade räddande ängel på mållinjen. Seger blev fly förbaskad och protesterade högljutt eftersom hon menade att Klinga hade stått inne i målet men domaren Sara Persson var säker på sin sak.

– Som jag ser det tog domaren tre poäng ifrån oss. Alla andra såg att det var mål, säger Rosengårds tränare Jack Majgaard Jensen.

Genom poängtappet missar Rosengård möjligheten att ta sig upp jämsides med Linköping i seriefinalen på söndag.

För Vittsjö var 2–2 på Malmö IP närmast att betrakta som en seger. Det innebar en viktig bonuspinne i jakten på säkrat kontrakt.

– Väldigt kul och väldigt skönt! Hela laget jobbade jättebra och vi kan känna oss stolta över varandra, slår Linda Sällström fast.