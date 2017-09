Ville hjälpa till – fick bankkontot länsat

hässleholm Hennes bil blockerades av den okända mannen, som bad om hjälp för att hitta till sjukhuset.

Under tiden stal en kumpan bankkortet ur väskan på passagerarsätet. Ni vill Eva Johansson varna andra.

– Man blir så ledsen.

Eva Johansson var mitt uppe i livspusslet då hon handlade mat på Citygross, vilket skulle hinnas med innan hon hastade vidare för att hämta de tre barnen.

Hon lade därför inte märke till att någon troligen följde efter henne och observerade hennes pinkod då hon betalade.

När hon packat in matkassarna i bilen och skulle backa ut, såg hon hur en bil blockerade vägen.

– Föraren började tuta och jag undrade om han ville uppmärksamma mig på något, säger Eva Johansson.

I backspegeln såg hon hur mannen vinkade henne till sig och hon klev ut.

–Han vevade ner rutan på passagerarsidan. Hans bil var i gång och han talade dålig engelska, så jag fick luta mig in för att höra.

Föraren, en man i 40-årsåldern, ville ha hjälp med vägen till sjukhuset.

Eva Johansson förklarade på engelska men mannen visade tecken på att han inte förstod. Han överlämnade sin mobiltelefon och bad henne skriva adressen.

–När han fick tillbaka telefonen sa han ”no, no, not Hässleholm. Kristianstad”. Då fick jag skriva adressen till det sjukhuset iställlet.

I efterhand förstår jag att han ville få tiden skulle gå.

Eva Johansson hade ryggen mot sin egen bil. Det är en hög familjebil med tonade rutor, vilket gör det svårt att se vad som händer på andra sidan.

Under samtalet passade sannolikt något på att öppna passagerardörren och leta igenom väskan.

När föraren fått adressen till sjukhuset i Kristianstad, körde han därifrån.

Händelsen inträffade vid lunchtid i torsdags. Stölden upptäcktes inte förrän i söndags, då Eva Johansson skulle använda sitt bankkort igen.

Det var försvunnet ur plånboken och när hon tittade på saldot fanns bara 14 kronor kvar. Tjuvarna hade tagit ut tusentals kronor på ICA i Hässleholm och på ett ställe i Blekinge.

– Jag känner mig så dum, arg och ledsen över att ha gått på niten. Varför just jag? Ser jag så lättlurad ut?

I söndags kväll skrev hon av sig om händelsen på Facebook. En vän delade inlägget utanför vänkretsen för att varna fler och på mindre än ett dygn hade inlägget delats 2 500 gånger och fått hundratals kommentarer.

– Jag trodde aldrig att det skulle bli en så stor grej.

Eva Johansson hoppas att mannen eller hans medhjälpare ska ha fastnat på Citygross övervakningskameror.

Hon försöker att hitta något positivt i händelsen, som att tjuvarna åtminstone lämnade väskan och plånboken med körkortet.

– Men jag kommer aldrig att våga lita på eller vilja hjälpa människor. Det är trist.

