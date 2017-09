Match i sjuan fick avbrytas

Division 7-matchen mellan FC New Life och Norra Rörums GF fick ett tråkigt avslut. Den fick nämligen avbrytas på grund av att New Life fick fem röda kort.

– Enda gången något liknande har hänt mig är en gång på Gothia Cup men då lyckades jag avstyra det innan det blev så många röda att jag fick avbryta, säger matchens domare Michael Engleson.

Ahmad Taheri blev utvisad med tio minuter kvar men på tilläggstid spårade det ur fullständigt med utvisningar på Ali Shakout Mohamadi, Jafar Hosseini, Alisabur Quribani och Mohammad Amin Amiri samt ett gult på spelande tränaren Mazharr Ali Khan.

– Det var en lugn match som flöt på ganska bra. Det första röda kortet under matchen är för två händer i bröstet på en motspelare och New Life-spelaren accepterar det, så det är inga problem, säger Kristianstadsdomaren Michael Engleson.

Upprinnelsen till tumultet var att en N Rörumspelare täckte New Lifes målvakt, den tidigare nämnde Mazharr Ali Khan.

Anfallaren blev tillsagd av Engleson att lämna situationen och när han joggade därifrån sköt Khan ut bollen i ryggen på N Rörumspelaren. Bollen damp sedan ned hos en annan anfallare, Housseine Bensaid, som gjorde 2–0. Det blev vilda protester.

– En spelare säger att jag är rasist. En annan klappar mig och säger att jag är kass. De får röda kort. Sedan kallar de till sig andra spelare och jag upplever att man försöker få matchen avbruten, berättar Engleson.

Eftersom det blev fyra röda kort och New Life redan hade en man utvisad var det bara sex spelare kvar och Engleson var enligt reglerna tvungen att avbryta matchen. Nu kommer ärendet att behandlas av Skånes FF:s tävlingskommitté som beslutar huruvida matchen skall spelas om, sluta 2–0 eller om N Rörum skall tilldömas segern med andra siffror.

– Det är en kort, intensiv händelse. En ledare ber om ursäkt efter matchen och vi har en jättebra diskussion. Jag tror att det är frustration från andra saker. Dels förstår de inte reglerna fullt ut och dels upplever de att de tidigare har blivit bortdömda, säger Michael Engleson.