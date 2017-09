Rävar och unghönor på pallen på Hovdala

Rutinerade rävar samsades med unghönor på prispallen när Hässleholmsloppet avgjordes på Hovdala.

Maria Rydlund och Christoffer Nilsson vann långa banan medan Alice Kullman och Håkan Carlberg sprang in på samma sekund på den korta!

Maria Rydlund sprang hem Hässleholmsloppet 2015 men ifjol fick hon se sig slagen av Sandra Södergren på damernas långa bana.

Nu såg Rydlund till att ”återställa ordningen” när hon sprang i mål som ohotad etta på damernas 10 kilometer. Segertiden löd på 41,34.

Freeflows Christoffer Nilsson var först i mål på herrarnas 10:a. Med tiden 38,30 var han en och en halv minut före tvåan Carl Johansson.

– Han har också sprungit snabbt här tidigare. Båda är bekanta med banan och vet hur de ska springa. Det är en viss fördel med tanke på att den inte är helt snäll, säger Hällefors och syftar på öppningen med den två kilometer långa uppförslöpningen mellan slottet och Biblioteksruinen.

På den korta banan som mätte 5,5 kilometer kom två löpare in samtidigt på borggården.

17-åriga Alice Kullman gav 25-årige Håkan Carlberg en match ända in på mållinjen.

– En riktigt fin spurtuppgörelsen där Håkan var steget före över mållinjen, säger Fredrik Hällefors.

Båda fick 22,38 och vann sina respektive klasser.

Hässleholms AIS regerade i damklassen och la beslag på hela pallen. Alice lillasyster Ella, 15, kom tvåa medan tolvåriga Emy Liedman sprang in på en finfin tredjeplats.

– Alla tre tjejerna tränar i Hais och det är alltid lite kul. Tittar man på det är det ju mycket för deras skull vi gör detta, så det är kul att de tar chansen, säger Fredrik Hällefors.

Arrangerande Hässleholms AIS räknade in strax under 100 löpare.

– Det var trevligt att vi fick fint väder och att det blev lite uppslutning kring målet, säger Hällefors.