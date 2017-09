Däckrazziorna har återuppstått

hässleholm Däckrazzior i Skåne för första gången sedan 2005.

Då passar NTF på att framföra sina budskap till bilisterna.

Djupet har betydelse.

Trycket likaså.

Utan dubb är dumt.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har under måndagen och tisdagen genomfört två så kallade ”däckrazzior” i Skåne.

Under måndagen i Helsingborgstrakten och under tisdagen vid trafikkontrollplatsen på väg 21 i höjd med McDonalds, i riktning mot Ignaberga.

Det har gått ett decennium sedan NTF genomförde liknande razzior i Skåne.

– Det är mycket som ska synkas för att genomföra kontrollerna men nu är vi två anställda i Skåne, säger Dag Barstorp, projektledare hos NTF, som bakgrund till att verksamheten återupptagits.

Razzia för associationer na till oanmälda inspektioner och gripande, men här handlar det om att frivilligt underkasta sig en kontroll.

Däckundersökningen genomförs i samband med polisens nykterhets- och körkortskontroll.

Den delen är inte frivillig.

En fisk som lät sig fångas i NTF-nätet var Suzanne le Hegarat, från Perstorp. Medan däckkontrollanterna skred till verket ställde Kristian Hesselmark från NTF frågor.

NTF: Har du kollat lufttryck?

Suzanne: Det är inte gjort.

NTF: Känner du till däckdjupen?

Suzanne: Dålig koll.

NTF: Vilket är det rekommenderade däcktrycket?

Suzanne: Ingen aning.

I samband med frågestunden refererar Suzanne le Hagarat till en artikel hon läst om året runt-däck. Är dessa alltid bra?

Nja, svarar Kristian Hesselmark. Friktionsdäck eller dubbfria vinterdäck – som är de mer korrekta namnen på året runt-däck – ger längre bromssträcka och sämre grepp under sommaren.

– Gummiblandningen är gjord för vinterväder, från 4-5 plusgrader och nedåt.

Strax därpå rullar Emil Olsson från Tyringe in med bil och släp.

Kontrollanten och däckteknikern Niclas Persson från Euromaster konstaterar att lufttrycket är lite lågt på höger sida.

–Jag brukar bara kontrollera trycket inför längre körsträckor, säger Emil Olsson.

Kristian Hesselmark ställer frågan som de flesta går bet på: Vet du hur du kan se vilket lufttryck det ska vara i just denna bilens däck?

Ofta finns information på tanklockets insida.

Polisinspektör Henrik Tofte har det lugnare än däckkontrollanterna.

– Det är bara nyktra förare i dag. Däremot har vi haft en olaglig körning. Personen hade inte skaffat svenskt körkort, vilket man måste efter ett år i landet.

Däckkontrollanterna spekulerar om folk med vetskap om ”razzian” på väg 21 valt andra vägar.

Suzanne le Hegarat visste inget och blev nervös när hon vinkades in.

– Så inihelvetes nervös. Nu blir det fortkörningsböter, tänkte jag. Men det är jättebra med kontroller.