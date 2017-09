59:an siktar på att gå upp i Elitserien

BK 59:an har som mål den här säsongen att ta klivet i bowlingens elitserie.

Hässleholmsklubben har förstärkt sitt lag med Daniel Ströbeck och Anton Borg som bägge har rutin från spel i landets högsta serie,

– Det är två riktigt bra nyförvärv, säger lagledaren Jörgen Sjöberg.

Att Elitserien är målet är inget som 59:ans lagledare Jörgen Sjöberg hymlar om. Klubben har kvalat de senaste åren och var pressade Engelholm till en avgörande serie i våras.

Från just Engelholm kommer ett av nyförvärven Daniel Ströbeck som varit i elitserieklubben i fyra år.

– Det kommer bli en spännande utmaning, säger 30-åringen som är boende i Perstorp och har Frigg som moderklubb.

– Då jag har två små barn så ska det bli skönt med de lite kortare och mindre tidskrävande bortaresorna.

Att just hans Engelholm stod i vägen för 59:ans elitseriespel har han inget dåligt samvete för.

– Jag hade ju inte bestämt mig då för att gå över till 59:an, säger Ströbeck som blir en av de äldsta spelarna i sitt nya lag.

– Trots att de är unga har de varit med på hög nivå länge. Känner de flesta väl då jag stött på dem på tävlingar under största delen av min bowlingkarriär.

Även 23-årige Anton Borg har spelat i elitserien.

– Jag var utlånad under en säsong till Kulladal, säger Borg som kommer från Tollarp.

– Då de åkte ned i ettan var det många som lämnade. Själv kände jag att det var lite för låg nivå för mig.

I övrigt har 59:an samma trupp som i fjol.

Det är dock osäkert hur mycket landslagsspelaren Filippa Persson kommer att spela för klubben under året.

– Då hon börjat plugga prioriterar hon spel med Spader Dam. Men hon står fortfarande till vårt förfogande, säger Jörgen Sjöberg.

– Vi är väldigt nöjda med truppen som består av 26 spelare. Förutom A-laget har vi ett farmarlag i ettan plus ett kombinerat B-lag ihop med BS Hässle.

Premiärspel i sydallsvenskan blir på lördag borta mot Olofström. Blekingarna tog sig upp från ettan i våras och är nu tillbaka i allsvenskan.

– Det är en match som vi räknar med att vinna, säger Jörgen Sjöberg som inte är rädd för att spänna bågen högt.

– Vi siktar på att ta steget upp i elitserien. Jag tycker vi har ett lag som är bra nog för det.