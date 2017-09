Decimerat Osby föll stort

Ett decimerat Osby IK föll stort borta mot Jonstorp. I den snart nyrenoverade Tigerdome vann hemmalaget med hela 7–2, periodsiffror 3–0, 2–1, 2–1.

– Vi kommer med en decimerad trupp och orkar väl bara i 10-12 minuter, förklarade Osbycoachen Ola Higgins.

Skador, sjukdomar och dessutom någon som inte kom loss från jobbet betydde att Higgins bara hade med sig 14 spelare till matchen.

– Bara fyra backar så det var kanske inte så konstigt att vi kroknade, menade Higgins vars lag dock hängde med riktigt bra under halva den första perioden.

Därefter gjorde hemmalaget tre mål i den första perioden och Osbys uppförsbacke var brant.

Lite hopp fick gästerna i mellanperioden när finska nyförvärvet Jesse Jormanainen gjorde sitt första mål i Osbytröjan och reducerade till 1–3.

– Kul att han fick göra sitt premiärmål, tyckte Higgins som dock se ytterligare två puckar gå in bakom Scott Hector i det egna målen i mellanakten.

Osbymålskytt under de sista 20 minuterna var Daniel Petersson men Jonstorp gick fram till seger med hela 7–2.



– Svårt att dela ut någon individuell kritik när vi är så lite folk men alla sliter i alla fall, förklarade Ola Higgins.

– Nu jobbar vi vidare med sikte på seriestarten om några veckor.

Nästa träningsmatch för laget blir Mörrum på bortais fredagen den 15 september.