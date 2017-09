Hässledamerna vände kris till stor optimism

Det såg dystert ut för damlaget BS Hässle i våras då det stod klart att de flyttades ned i division 1.

Men i stället för nedläggning är det serieseger som det siktas på.

– Men så kändes det inte i maj månad då det var klart att vi åkte ur allsvenskan, säger Linda Olsson.

Det har varit stor omsättning med spelare i BS Hässle under försäsongen. Men när nyförvärv och förluster räknas samman så ser det positivt ut för Hässledamerna.

– Det känns skönt att vi fick ihop det, säger Olsson.

– Vi ville gärna ha kvar vår klubb då det är många damlag som försvunnit under de senaste åren.

Hässle har fått in fem nya spelare inför den kommande säsongen i den södra ettan. Ronja Edvall, Enya Andersson och Linda Wehner har alla ett damavtal med Tyringeklubben Hovet vilket gör att de kan spela i bägge klubbarna.

Även Elisabeth Wallin kommer att ha damavtal då hon även ska spela för Osby BS.

– Bara att hoppas att det inte blir för många krockar med Hovets och Osbys matcher under säsongen, menar Linda Olsson.

Som också kan räkna in Amanda Malmqvist, Sösdala, och Tina Monthén, Friska Viljor, som nyförvärv.

På förlustsidan står Marlene Reimers och Sabina Nilsson som bägge slutar, Lena Ahlqvist och Johanna Kindh som gått till Hammaren samt Emma Tilde Pettersson som ska spela med Turbanen.



Kvar i klubben är däremot de bägge unga talangerna Ottilia Gunnarsson och Hanna Olsson.

– Tilly var på ett talangläger i helgen medan Hanna kom femma i hcp-klassen i Olympia Ladies Open, säger Linda Olsson.

Som är på det klara vad som är målet under säsongen 2017-18.

– Helt klart ska vi ta oss upp igen i ettan. Jag vet dock inte så mycket om motståndet men tycker ändå att vi ska ta serien.

Det positiva med spel i ettan är att de lite kortare resorna.

– Den längsta resan blir till Nybro. Övrigt kommer de allra flesta matcherna spelas runt om i Skåne.

– Men samtidigt kan jag tycka att det är synd att det blir färre långresor. Det är något som svetsar oss samman som lag.

Premiären för Hässle blir på söndag hemma i Turbanhallen då de möter Kristianstadslaget Söder B.