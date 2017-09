Bröllopsplanerare fixar drömfesten

När bröllopsklockorna ringer ska det mesta vara klart. Men glöm för ett ögonblick festen, klänningarna, glamouren och ett minne för livet för de flesta inblandade. För bröllopskoordinatorn Johanna Kajson som fixat flera kändisars bröllop är det hårt slit som gäller.

– Jag har en chans att leverera och måste ta det på allvar, säger hon.

Hon syns alltmer, bröllopskoordinatorn Johanna Kajson. I sommar har hon arrangerat bröllop till fotbollsproffset Pontus Jansson och stjärnbloggaren Kenza Zouiten. Fler landslagsspelare och NHL-proffs står på tur.

En studentbal blev hennes första stora åtagande.

– Det var jag och en kompis som satt i balkommittén. Festerna hade sett likadana ut varje år. Vi gjorde något helt nytt. Köpte in blommor från Danmark och gjorde olika shots med teman. Jag tyckte det var jättekul efteråt. Men då förstod jag inte att jag arrangerat ett event, säger Johanna Kajson.

För Johanna gick livet vidare. Hon reste landet runt och krängde mobiltelefoner, läste ekonomi och marknadsföring i Malmö innan flyttlasset gick till Stockholm.

Som anställd hos en mobiloperatör såg hon för första gången att det fanns en eventbransch.

– Vi hade en kvinna på företaget som höll i alla personalfester. Och jag tyckte det var så spännande. Jag tvingade henne att jobba med mig. Efter mitt vanliga jobb satt jag två timmar extra bara för att lära mig.



Ett råd från den tidigare kollegan etsade sig fast. ”Starta inte eget sen, starta eget nu”.

– Jag vet inte egentligen hur jag tänkte när jag utan kontakter som 23-åring sade upp mig från fast tjänst, tjänstebil och egen dator.

För sju år sedan var bolaget Kajson Event AB verklighet. Så läste Johanna Kajson en notis i tidningen Cosmopolitan om Sveriges första bröllopsfixare.

– Där föddes en idé och jag började läsa på allt jag kunde om bröllop. Jag insåg snabbt att alla mer eller mindre vill ha hjälp med att få till sitt drömbröllop.

Hon såg en marknad med potential eftersom det vid tillfället bara fanns en bröllopskoordinator i Sverige. Problemet var att hitta en ingång.

Johanna lyckades hitta tre brudpar som hon erbjöd sig att jobba för gratis. Nyckeln till framgång var tydlighet och hårt arbete.

– Då som nu handlar jobbet till 90 procent att jag sitter framför datorn. Mitt jobb är inte att springa i klackar och säga till dj:n att sätta på musiken. I alla fall är det en väldigt liten del, säger hon.

Bröllopen började så smått att ramla in. För fyra år sedan läste hon i en viss Blondinbellas blogg att Sveriges populäraste bloggerska skulle gifta sig. Vid samma tidpunkt fick hon nys om att Stockholmskändisen och podstjärnan Hannah Widell var redo att vandra ner mot altaret.

– Jag jagade dem för att jag skulle bli deras bröllopskoordinator. När det gällde Blondinbella, eller Isabella Löwengrip som hon heter, så var en utmaning att hon skulle gifta sig höggravid. Hon behövde hjälp, tänkte jag. I dag har hon blivit en vän.

Kändisbröllopen gjorde att Johanna Kajson blev synlig och det började komma in förfrågningar. I dag gör hon tre stora bröllop per år där hon är med och planerar från början till slut. Ofta handlar det om par som bor utomlands och som kommer hem till Sverige för att gifta sig. Resterande förfrågningar handlar om konsultationer där hon är med så mycket som önskas.

– Är jag med på bröllopsdagen kan det bli att jag jobbar 18 timmar i sträck. Från tidig morgon till nattmaten. Det blir som ett maraton, säger Johanna Kajson.

Vill alla dina vänner att du ska planera deras bröllop?

– Jag blir nästan sårad om inte en vän frågar. Jag hjälper gladeligen till. Ett problem kan vara att folk är ovana att betala för tjänster i Sverige. Ett bröllop kan ta 150 arbetstimmar att planera och folk som känner en borde vilja betala för ens tjänster. Jag måste ta betalt för mitt jobb.

Har du jobbat med någon bridezilla?

– Ja. Det kan vara mycket anspänning och vid två tillfällen har bruden blivit helt tokig. Nerverna är på helspänn. Det har funnits situationer när vi får medla. Oftast är det dagen före bröllopet.

För att kunna nå ut till fler med sina tips ger Johanna Kajson i dagarna ut boken Planera ditt drömbröllop. Hon låg på flera förlag och har det senaste året jobbat hårt för att få boken klar.

– Det har varit en dröm att få skriva en bok och nu är den här. För mig har det varit viktigt att boken ska vara öppen för alla, säger Johanna Kajson.

Hur gjorde du med ditt eget bröllop?

– Jag ville ha allt, haha. Vi gifte oss i Trollenäs kyrka och hade festen på Ellinge slott.