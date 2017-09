Göinges omaka roadracingpar gör succé

Philip Dombernowsky, 56, i Emmaljunga är roadracingveteranen och Mija Seheden, 28, i Osby är nybörjaren.

Statistiskt sett är Göinges nya sidovagnspar omaka men på motorcykeln fungerar det perfekt.

– Det kändes väl att det klickade och fungerade direkt, säger Mia Seheden och får medhåll av Dombernowsky:

– Mija har naturliga kvaliteter för den här sporten.

Under senare år har familjen Dombernowskys roadracingkarriär varit mycket centrerad kring Philips som Rasmus som kört i det finska mästerskapet med en modernare maskin men även tävlat i Classic-klassen. Efter sommaren har dock Rasmus tvingats vila efter en knäskada som minstänks vara menisken.

Något som fick Philip Dombernowsky att tänka på en tjej som funnits med i periferin under säsongen.

– Jag åkte till Linköping för en prova på-dag och kände direkt att det här var en sport för mig, säger Mija Seheden som alltid haft ett stort motorintresse dock utan att tävla.

– Istället spelade jag fotboll under en massa år och sedan har jag alltid gillat att gå på gym och träna, berättar hon.



När Dombernowskys åkte på träningsläger i franska Val de Vienne i mars fanns också Seheden med det dröjde alltså innan hon blev ner i burken i tävlingssammanhang.

Två tävlingar i Nordiska mästerskapet i Classic-klassen på Anderstorp och Gelleråsenbanan i Karlskoga betydde också två fina andraplaceringar.

– Hur kul som helst och man lär sig oerhört mycket när man tävlar tillsammans i sidovagn, säger Mija Seheden som den här säsongen också kommer att hinna debutera internationellt.

Sidovagnsparet åker nämligen snart till tyska Oschersleben för att tävla.

– Sedan hoppas jag verkligen på en fortsättning även nästa säsong, för Mija är en ”wonder woman” som burkslav, säger Philip Dombernowsky och kan förmodligen känns sig lugn när Mija svarar:

– Ja, det hoppas verkligen jag också på, menar hon.

Är du sugen på att köra också?

– Har jag inte ens tänkt på för det har ju varit fullt upp som burkslav och det har funkat så bra – men man vet ju aldrig, skrattar Mija Seheden.

Bland Dombernowskys funderingar inför kommande säsong är dela att en frisk Rasmus skall köra i den tyska eller möjligen engelska serien 2018 medan han själv har tankarna mot att ta med Classic-maskinen till Isle of Man och dess klassiska banor.

– Jag körde ju där 1999 så det vore roligt att komma tillbaka och köra där igen, berättar han.