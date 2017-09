Hässleholm/Sverige

I en sammanställning som nyhetsbyrån Siren har gjort framgår att Osby är den skånska kommun som har flest antal meter väg per invånare. Osby kommuns överlägsna snitt ligger på 138 meter per invånare. Hässleholm har i sin tur 78,7 meter väg per invånare och Östra Göinge 95,1 meter.

Tätbefolkade Skåne ligger dock långt efter toppen i Sverige. Förstaplatsen innehar Åsele kommun i Västernorrlandslän med hela 1 622 meter bilväg per invånare.

Siffrorna gäller för år 2016.