Lämna din frukt i fruktobaren

hässleholm Dignar dina fruktträd kanske av äpplen, plommon eller andra frukter? Kanske du inte kan ta hand om all frukt?

Då kan man lämna in överskottet till fruktobaren på Vankiva återvinningsanläggning. Här kan frukterna ”återvinnas”, helt enkelt genom att alla fruktslösa kan ta med sig av just dina godsaker.

– Förra året fick vi nog in upp emot ett halvt ton frukt, berättar Leon Simonsen som byggt och artistiskt utformat fruktobaren i Vankiva.

När tidningen besöker fruktobaren är den tyvärr länsad.

Men frukt har lämnats och besökare har sedan plockat med sig av godsakerna.

– Det är tanken bakom fruktobaren, förklarar Maria Kalén, kommunikatör hos Hässleholm Miljö AB och hoppas att fler ska upptäcka möjligheten att lämna eller hämta frukt.

Förra året var ett mycket gott fruktår och då var det många som lämnade in överskottet från sina träd.

I år är det ännu inte högtryck i fruktobaren, men Maria och Leon tror att bara allmänheten vet om att man kan lämna in frukt, så kommer det också mer frukt.

– Det är ju synd att låta fin frukt bara gå till spillo, tillägger Maria och avslöjar att hon själv har varit i lådan och pallat lite frukt, men också lämnat.

– Kom hit och byt äpplen mot plommon, uppmanar hon hässleholmarna.