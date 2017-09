Mexico City en timme efter jordbävningen som drabbade landet under natten till fredagen. Här bor Adriana Söderskär Ragnarsdotter och hennes son Sven. Foto: TT BILD

Finja/Mexiko Adriana Söderskär Ragnarsdotter och hennes son Sven lämnade Finja för Mexico City för snart ett år sedan. Nu befinner de sig mitt i jordbävningskatastrofen.

Skalvet som mätte 8,2 på Richterskalan var enligt presidenten det starkaste i Mexiko på 100 år.

Adriana Söderskär Ragnarsdotter berättar att hon vaknade av en rörelse i sängen.

– Först trodde jag att jag kanske bara var yr men sedan började det att kännas starkare. Jag tog Sven från sängen och gick ner i trappan. Föräldrarna var efter oss, säger hon.

Det var med möda de kunde gå nerför trappan.

– Vi väntade i husets entré men den skakades under 90 sekunder.

Hela familjen mår bra men huset har fått några sprickor. Både väggar och golv ”öppnade sig” konstaterar hon.

– Jordbävningen var så stark att man kunde se gröna ljus i himlen. Experterna säger att det var på grund av att rörelsen var så stark.

Adriana arbetar i dag som lärare och frilansjournalist. Undervisningen på en skola i Mexico City blev dock inställd under fredagen:

– Presidenten gav en presskonferens och sa att inga skolor i 14 städer skulle ha lektioner i dag. Experterna ska undersöka alla skolor för att söka efter problem i byggnaderna. Man undersöker vår skola också, så jag ska vara hemma med Sven och föräldrarna, säger hon.

De är trötta efter att knappt ha sovit en blund.

Nu följer de utvecklingen med oro. Myndigheter varnade för såväl en ny jordbävning inom 24 timmar som en tsunami.

Just huvudstaden, där de bor, hade dock klarat sig relativt lindrigt.

– Här i stan dog ingen, men i Oaxaca och Chiapas finns döda människor, minst 30 tills nu men det finns folk också under byggnader som trillade ner.

