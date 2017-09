Pappa Mike är het i höst

Efter en miserabel vår har IFK Hässleholm gasat igång i höst.

Tre raka segrar – och förnyat hopp i kampen om division två-kontraktet.

Hetast av alla: Mike Andrew som har gjort nio mål på sju matcher.

Namn: Michael Andrew.

Ålder: 25 år.

Bor: Hässleholm.

Familj: Sambon Sarah Larsson och dottern Kayla, tio månader. I Nigeria finns pappa, mamma och tre äldre syskon.

Aktuell: Har gjort nio mål på sju matcher (elva totalt) för kontraktsjagande IFK Hässleholm.

Vi träffas i Mike Andrews lägenhet på femte våningen i centrala Hässleholm. I racet om att hinna först till ytterdörren blir Mikes sambo Sarah nästan slagen av tio månader gamla Kayla som vindsnabbt tar sig fram springandes på knäna.

Kayla rynkar misstänksamt på ögonbrynen innan hon spricker upp i ett leende som blottar två risgryn i underkäken.

– Det är hennes nya grej, skrattar mamma Sarah.

Det är fem år sedan Michael Ayebaifie Andrew kom till Sverige från Nigeria för att skapa sig en fotbollsframtid. Nu sitter han vid köksbordet och tittar ut genom fönstret på den gråmulna och regniga septemberdagen med en axelryckning.

– Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, konstaterar 25-åringen och säger att han föredrar de svenska temperaturerna framför de 30 grader som termometern ständigt kretsar kring i Nigeria.

Mike Andrew är het mitt i allt i höstrusk.

På sju matcher har han det imponerande målfacit 1–2–1–0–2–1–2. Den retliga nollan kom i derbyt mot Hässleholms IF.

– Jag är skadefri nu så jag ska bara fortsätta att göra min grej och jobba på. Det är det som är hemligheten – hårt jobb, förklarar han enkelt.

– Det är en känsla av lycka och glädje när man ser sig själv bland målgörarna. Det ger mig självförtroende och det är ett stort ögonblick att göra mål som forward eller mittfältare. Man vill ju göra sitt jobb och hjälpa laget att vinna.

Andrews mål har resulterat i tre segrar och totalt elva gulsvarta poäng i höst.

– Det är ett lagarbete och alla har gjort sitt bästa för att föra upp laget där vi borde vara. Jag tycker inte att vi förtjänar att ligga där vi för tillfället befinner oss i tabellen. Vi borde vara i toppen, vi har den kvaliteten på spelarna.

Kayla drar i pappas arm. Hon vill ha uppmärksamhet och blandar sig i samtalet.

Vad har det betytt för dig att bli pappa?

– Det är den mest fantastiska känsla i världen, att komma hem och träffa min lilla gumma. De är så värdefulla för mig – de är allt jag har. Kayla är alltid glad och hon vill att pappa ska göra mål. Det är en bra sak för mig. Och dessutom gillar hon att dansa, så det är nice, säger Mike och ler mot dottern.

Med Kayla vid sidan av planen har Mike Andrew då och då bytt ut målvolten mot att springa fram till den ljusrosa barnvagnen och fira med sin lilla prinsessa.

– Hon har en dansstil så jag vill visa henne att jag kommer ihåg den. Jag älskar henne så mycket.

Men du fick kanske lite för lite sömn i våras?

– Ibland får man vara vaken på natten för att vara pappa, bebisar skriker ju en del om nätterna, säger Mike och skrattar.

Mike och Kayla gillar att dansa till all musik. Just nu blir det mycket nigerianska takter på vardagsrumsgolvet.

När Mike inte dansar omkring med Kayla hemma på Godtemplaregatan sätter han just nu fötterna väldigt rätt på fotbollsplanen.

Funderar du över framtiden?

– Jag tror att jag har en ljus framtid. Jag jobbar på och vill spela på hög nivå. Jag hade blivit så glad om jag tog mig till allsvenskan någon gång. Jag vet inte om Gud vill att det ska hända men jag ber och hoppas. Fast för tillfället vill jag bara fokusera på IFK. Om jag kan ta IFK till division ett hade jag blivit väldigt lycklig. Jag vill se IFK lyckas för jag älskar verkligen detta laget.

Klarar ni kontraktet?

– Fortsätter vi att jobba så här kommer vi definitivt att klara det.

I morgon väntar IFK Malmö hemma på Österås. IFK behöver förlänga segersviten för att ta sig upp på fast mark.

– Alla matcher är viktiga men denna känns extra viktig för oss. Vinner vi kan vi känna oss lite tryggare. Då slipper vi att jaga och känna oro och stress. Därför behöver vi tar tre poäng.

Han vågar inte garantera mål mot kamratkollegan men är sugen på att bjuda Österåspubliken på något extra:

– Om jag gör mål kommer jag att dansa, lovar Mike Andrew.