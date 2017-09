Anders Åberg höll undan

Hässleholms MK:s Anders Åberg behövde en fjärdeplats för att hålla undan i den otrimmade tvåhjulsdrivna klassen i rally-SM. Något som Åberg klarade alldeles elegant då han gick i mål som trea i East Sweden Rally som kördes i trakterna av Linköping.

– Nu är det klart med SM-guldet, jublar Anders Åberg som under SM-serien haft Björn Johnsson i högerstolen.

– Det var fruktansvärt nervöst i den sista tävlingen. Då vi varit i ledningen hela tiden så var vi de som var jagade.

Då kartläsare Johnsson hastar hem till ett bröllop så får Åberg själv gå på banketten under lördagskvällen för att emot SM-bucklan.

– jag laddar just nu för banketten, säger HLMK-föraren då Norra Skåne når honom via mobil.

Tyvärr så hände det en otrevlig olycka under SM-rallyt då en bil körde av specialsträcka fem. Föraren och kartläsaren skadade sig allvarlig.