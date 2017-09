”Gazz” avstängd när HIF åker till Asarum

Gazmed Xhemajli saknas i det lag Hässleholms IF skickar till Asarum i eftermiddag för jakten på nya division 2-poäng.

– Han fick sitt tredje gula kort senast och får stå över en match, säger HIF-tränaren Dan Olofsson.

I övrigt kommer dock HIF med bästa lag vilket betyder tuff konkurrens om platserna i startelvan just nu.

– Det såg vi ju senast när vi gjorde tre lyckade byten, förklarar Olofsson om hemmamatchen mot Räppe som hans lag vände från 0–2 till seger 5–2.

– Sedan är det en annan sak att vi inte skall behöva försätta oss i dessa lägen genom att ge bort enkla mål. Sedan är vi ju starka när vi kan vända vilket vi visat flera gånger under säsongen.

Ett överflöd på startspelare inför Asarumsmatchen?

– Nja, det är väl alltid bra att ha många bra spelare och det ger oss ju också möjligheter att hitta rätt uppställning för just rätt motstånd, berättar Dan Olofsson.

Olofsson har dock ett varningens tecken även för Blekingelaget.



– Asarum har fått in några spelare från Mjällby och fått ett snabbare spel är det som vi är vana vid, säger han.

– Samtidigt tycket jag att vi har bra koll på motståndet.