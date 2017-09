Stormen Irma belägrar Kuba – når snart USA

Världen Den kraftiga orkanen Irma har ödelagt delar av Kuba under lördagen, men har tappat fart. Stormen väntas dock få ny styrka under söndagen och svepa in över Florida, rapporterar AFP.

Miljoner kubaner har satts i säkerhet timmarna innan stormen nådde landet, men flera omgivande karibiska östater har drabbats svårt av stormen, bland annat Saint Martin och Saint Barthelemy.

Kubansk media beskriver ovädret om ”extremt kraftfullt” och rapporterar om stora mängder skadade byggnader och infrastruktur. Stormen Irma benämns som en kategori fem-orkan – omkring fyra gånger så kraftig som den svenska stormen Gudrun.

Under natten sveper orkanen vidare över landet, mot USA:s sydkust. På söndagen väntas den slå med full styrka mot delstaten.

I Florida har 5,6 miljoner människor beordrats att lämna sina hem och tusentals militärer och civil hjälppersonal har mobiliserats.