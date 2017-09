Tre döda i stormen Irma – har nått USA

Världen Florida Keys nåddes under söndagen av den kraftiga orkanen Irmas starkaste vindar. Tre personer har rapporterats döda i ovädret, rapporterar amerikansk media.

USA:s sydkust har förberett sig i dagar inför kategori fyra-stormen Irma. Och under söndagen svepte den in över delstaten Florida, med uppmätta vindar på 58 meter per sekund.

Enligt ABC News har tre personer omkommit i trafikolyckor som orsakats av stormen, då de förlorat kontrollen över sina fordon. Stormen ska redan ha skördat ett tjugotal liv under sin framfart i Karibien i dagarna.

Omkring en miljon hushåll och företag är utan ström i delstaten, och över fem miljoner människor har evakuerats från utsatta områden, till omgivande delstater och skyddsrum.

Ett utegångsförbud har även utfärdats av polisen.

Landets nationella vädertjänst har på Twitter uppmanat befolkningen att hålla sig inomhus och varnar för den bedrägliga väderleken.

”Om vindarna lugnar ner sig, då befinner du dig i stormens öga. Stanna inne! Vindarna förändras snabbt och våldsamt. Stanna inne!”

Lokala myndigheter har även sagt att det för närvarande inte finns någon säker plats i delstaten. Omkring 36 miljoner invånare i Florida påverkas av den enorma stormen.