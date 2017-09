”Livet skulle varit betydligt tråkigare utan Hasse Alfredson”

På söndagen kom beskedet om att komikern, skådespelaren, regissören och författaren Hasse Alfredson gått bort. Reaktionerna lät inte vänta på sig på social medier och andra platser. Här är några röster om en stor, folkkär och saknad kulturpersonlighet:

– Det går inte att med ord sammanfatta hans betydelse för svensk kultur. Han var oerhört begåvad. Genialisk. Det finns få som har haft så många strängar på sin lyra och spelat på så hög nivå, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) till TT.

”En av mina allra största idoler och förebilder. Värme, klokhet, skärpa och humnaism skriver den skånska komikern Anders Jansson på Twitter.

Hanna Stjärne, vd på SVT,, skriver på Twitter: ”Sorg ikväll. Hasse Alfredson – mångkonstnär, samhällskritiker och humanist. Åh vad vi har haft roligt med dig.”

”Älskade Hans Alfredson är död. Tack för all glädje, all fantasi, all humanism och eftertanke”, skriver Västerpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på Twitter.

”Sorg. Hasse Alfredson är borta. Den störste av dem alla”, skriver Liberalernas partiledare Jan Björklund på Twitter.

”Ännu en legend har gått ur tiden. Hasse Alfredson var som en del av Sverige”, skriver operasångerskan Malena Ernman på Twitter.

”Hasse Alfredson har lämnat oss. Ett tomrum som blir svårt att fylla. Våra vägar korsades i hans engagemang mot rasism. Vila i frid Hasse”, skriver journalisten Alexandra Pascalidou på Twitter.

”Mig veterligt har det i modern tid inte funnits roligare svensk än Hasse Alfredson”, skriver programledaren och journalisten Steffo Törnquist på Instagram.

”Får bli en Lindeman-kväll ikväll. Vila i frid, Hasse Alfredson!!”, skriver den före detta höjdhopparen Stefan Holm på Twitter.

– Det jag tänker på är att han var väldigt generös. Man kände att han ville att alla skulle må bra. Han ställde till med trevliga fester. Det var god mat och hembakta bullar, man kände sig ompysslad, säger skådespelaren Cecilia Walton Agrell till TT.

– Vi pratar mycket om Hasse och Tage-andan. Och de fantastiska värden som han skapade hoppas jag att vi som nation kan förvalta. Hasse representerar humanism, samhällsengagemang och att vara i fas med samtiden och göra högkvalitativ film, men ändå med förmågan att vara folklig”, säger filmproducenten Helene Granqvist till TT.

– Jag tyckte hemskt mycket om honom. Vi jobbade ihop väldigt mycket och hade så roligt tillsammans”, säger Mona Haskel, som var sekreterare för Hasse Alfredsons och Tage Danielssons produktionsbolag AB Svenska Ord, till TT.

– Under de åren satte han så tydliga spår här. De som jobbade med honom beskriver honom som en idéspruta av guds nåde, säger till TT Skansenchefen John Brattmyhr om sin företrädare Hans Alfredson, som basade för Skansen 1992_1994.

– Från ”Ägget är löst” till ”Den enfaldige mördaren” och framåt gjorde han en rad filmer som var spännande, roliga och ofta visionära. Vad vore svensk komedi utan Hasseåtages ”Att angöra en brygga”, ”Äppelkriget” och ”Picassos äventyr”? Livet skulle definitivt ha varit betydligt tråkigare, säger TT:s filmexpert Gunnar Rehlin.