VM-spelare gästade Gripenläger

Hässleholms badmintonklubb BMK Gripen har genomfört siit jubileumsläger. Det är en av många aktiviteter klubben genomför detta år när man fyller 60 år.

Klubben har samtidigt en tydlig satsning på ungdomssidan för att lyfta sina spelare men även för att odla fram fler tränare.

– Vi har en positiv utveckling inom klubben idag och är starka både bland våra killar och tjejer samtidigt som vår populära badmintonskola ger oss nya duktiga spelare, säger Gripens ordförande Roger Svensson.

Tränare vid helgens läger var elitspelaren Felix Burestedt, Halmstad, som är nyss hemkommen från VM i Glasgow där han var en av få svenskar som deltog.

– Våra ungdomar har haft två intensiva dagar tillsammans med Felix. Dessutom bjöd vi in spelare från Kristianstad och Bjärreds badmintonklubbar och fortsätter vårt goda samarbete med dem, fortsätter Roger Svensson.

En annan satsning under detta jubileumsår har varit spetsträning under våren för klubbens tävlingsspelare för att slipa på teknik och taktik.

Även här har klubben haft förmånen att kunna bjuda in Felix Burestedt som tränare.

– Vi kommer i höst att prova ett nytt grepp och bjuda in till ett läger med fokus på dubbelspel.

Det är ett område som våra singelspelare behöver utveckla, inte minst nu när vårt serielag börjar spel i division 3, avslutar Roger Svensson.