HIF drog längsta strået mot Asarum

Hässleholms IF lyckades besegra Asarum i den uppskjutna bortamatchen mot Asarum med 2-4 (2-3).

Segerorganisatör blev notoriske målskytten Joel Wedenell med två mål i matchen.

Matchen startade dock olyckligt för HIF som hamnade i underläge redan efter några minuter.

Kort därpå lyckades dock Emil Szymanski att kvittera på en retur efter att Eric Svensson nickat en hörna i ribban.

I mitten av halvleken gjorde HIF två snabba mål genom Joel Wedenell och Fabrizio Cardaccio innan Asarum reducerade strax innan pausvilan.

Efter den målglada första halvleken blev försvaren tätare i andra. Med cirka fem minuter kvar kunde dock Joel Wedenell göra sitt andra mål för kvällen och säkra en tung bortaseger för HIF som via de tre poängen ligger på en andraplats i serien, bara två poäng efter Torns IF.

Och klättringen kan snart fortsätta, för redan på lördag åker HIF till Stångby för att möta just Torn. Vinst i seriefinalen skulle resultera i serieledning.

– Matchen mot Torn kan bli fantastisk. Vi får slå lite ur underläge, de har inte förlorat på hemmaplan i år. Men det känns jäkligt kul och vi vet att det kommer krävas hårt jobb mot dem, säger HIF-tränaren Dan Olofsson.

