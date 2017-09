Liberal lämnar alla uppdrag

Hässleholm Cecilia Tornerefelt som representerar Liberalerna i Hässleholms kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, lämnar samtliga kommunala förtroendeuppdrag.

– Jag har funderat ett tag och jag kan inte uppbåda det engagemang som jag behöver. Att arbeta politiskt är ett stort ansvar och jag vill inte göra det halvhjärtat.

Avsägelsen som lämnades in under tisdagen, gäller med omedelbar verkan.

Liberalernas ordförande i Hässleholm Marianne Littke beklagar avsägelsen.

– Cecilia är en fanbärare hos oss. Hon har mitt fulla förtroende och jag veta att många kommuninnevånare uppskattar hennes tydlighet och klarsynthet. Jag är samtidigt glad att få ha kvar henne i styrelsen för Liberalerna.

Liberalerna föreslår att Agneta Olsson Enochsson ersätter Cecilia Tornerefelt i Kommunstyrelsen.

– Agneta valdes till ordförande i Fritidsnämnden i somras och hon har tagit sig an uppdraget på ett mycket förtroendeingivande sätt. Vi är mycket glada att hon vill axla även denna mantel, säger Marianne Littke i ett pressmeddelande.