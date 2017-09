I Östra Göinge rusar villapriserna i höjden

OSBY/ÖSTRA GÖINGE De senaste fem åren har villapriserna i Östra Göinge skjutit i höjden. En villa som 2012 kostade knappt 700 000 kronor har i dag ett pris på över en miljon – en ökning med 54 procent.

Prisökningen i Osby under samma tidsperiod är betydligt blygsammare, endast sju procent.

VILLAPRISER

Prisutveckling på villor. Snittpris 2012 och 2017:

Östra Göinge:

2012: 660 870 kronor.

2017: 1 014 357 kronor.

Plus 54 procent.

Osby:

2012: 1 066 250 kronor.

2017: 1 137 209 kronor.

Plus 7 procent.

Hässleholm:

2012: 1 050 752 kronor.

2017: 1 423 410 kronor.

Plus 36 procent.