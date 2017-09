Jacobsskolan byggs om för 70 miljoner

HÄSSLEHOLM Entrén ska bli tydligare. Lokaler anpassas. Matsalen bli större. Nu tas de första stegen mot en ny om- och tillbyggnad av Jacobsskolan. Bara att projektera arbetet kostar 6,5 miljoner.

Nyligen antog tekniska nämnden ett anbud från Ramböll Sverige AB på 6,5 miljoner för det så kallade generalkonsultuppdraget. Då omfattar det bara själva förarbetet:

– Det handlar om ritningar, beskrivningar, att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag, brandskydd, ljud, ventilation… förklarar projektchefen Mats Olsson på kommunens tekniska förvaltning.

I november börjar denna projektering som ska vara klar till nästa sommar. Årsskiftet 2018/2019 börjar sedan ombyggnationen för att förhoppningsvis vara klar ett år senare.

Totalkostnaden för arbetena på skolan beräknas till 70 miljoner kronor.

Där ingår bland annat en ny huvudingång till skolan.

– För allmänheten är det inte lätt att veta var man ska gå in, påpekar Mats Olsson.

Matsalen kommer att byggas ut och cafeterian förbättras.

– Man har avvecklat hantverk trä och textilprogrammet. Där ska nu Ungdomscentrum in, säger Mats Olsson.

Även eleverna på IM HTS, som är ett individanpassat program på tekniska skolan, ska flytta in.

Det blir möjligt tack vare att personalen på barn- och utbildningsförvaltningen flyttar från Jacobsskolan och in i Havremagasinet.

Dessutom ska lokalerna för barn- och fritidsprogrammet byggas om och tillgängligheten för handikappade förbättras.