KIK är storfavoriter till seriesegern

Tolv hockeytränare från den södra Hockeyettan samlade under upptaktsträffen i Jönköping. Stående från vänster, Fredrik Johansson (Halmstad), Mats Lusth (KIK), Tomas Sandlin (Grästorp), Per Ljusteräng (Kallinge Ronneby), Tim Brithén (Helsingborg), Marcus Norell (Tyringe), Thomas Olofsson (HA74). Knästående, från vänster, Andreas Holfelt (Nybro), Charles Franzén (Tranås), Tobias Jahr (Vimmerby), Per Gustafsson (Dalen), Niclas Högberg (Hanhals). Foto: TOMAS GUSTAVSSON

Att Kristianstads IK bara var en hårsmån – dubbelt upp – från att gå till Hockeyallsvenskan har satt sina spår även inför seriestarten i Hockeyettan kommande helg.

I princip alla tränare var överens om att KIK är storfavoriter.

– Vi får leva med att vara det lag som kommer att vara jagat, förklarade KIK-tränaren Mats Lusth när Hockeyettan hade sin årliga upptaktsträff på tisdagen,

I Jönköping – och under värdskap av Hockeyettan och HC Dalen – fanns elva av de 12 huvudtränarna på plats. Endast nykomlingarna HA74:s huvudcoach Niklas Brännström var förhindrad men assisterande Thomas Olofsson fanns på plats.

Från Tyringes sida fanns Marcus Norell och spelarrepresentant från klubben var Viktor Sundström. Det blev också Norell som fick inleda i ”heta stolen” där Hockeyettans Jörgen Larsson grillade tränarna.

– Det känns häftigt att ”få göra Tyringe” där jag tror vi kan ha något på gång, menade Norell som dock var medveten om att hans extremt unga lag kan behöva växa in i den tuffa, södra Hockeyettan.



– Det är stora skillnader mellan lagen men vi lär oss varje dag.

Norell var också övertygad om att Vimmerby – som laget premiärspelar mot i Tyrs Hov på söndag – kommer att slåss i översta toppen tillsammans med KIK och Nybro.

– Och sedan ligger väl Kallinge Ronneby och Tranås strax efter där, ansåg Tyringecoachen som förstås ser fram mot premiären lite extra.

– Det är klart eftersom jag ju är från Vimmerby …

Även övriga tränare var eniga om vilka lag som kommer att finnas med på den övre halvan av tabellen.

Faktum var att inga andra lag än den nämnda kvintetten nämndes som topplag varför de fem lagen till Allettan verkar ganska givna.

Även domarna hade traditionellt en deltagare med i Jönköping och det var Andre Hiljanen, Växjö.

– Vi domare upplever att det är ett bra klimat i Hockeyettan, förklarade han och pekade på att tacklingar mot huvudet (checking to the head) kommer att vara det som mest uppmärksammas nu när det inte är något regelförändringsår.

– Där måste spelarna ta ett större ansvar, vi hade många sådana händelser under förra säsongen och har haft några också i höst.

En nyhet under säsongen är också att det blir fem TV-sända matcher under hösten i hela Hockeyettans regi. En av dessa blir derbyt mellan Tyringe och Kristianstad den 30 oktober.