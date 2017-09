Risk för stormbyar under kvällen

Väder En omfattande regnväder väntas dra in över Skåne under dagen. - ett lågtryck som kan ge mycket hårda vindbyar i södra Skåne.

Enligt Therese Fougman, meteorolog på smhi, har en klass 1-varning utfärdats om vindbyar i södra Skåne på upp till 21 meter per sekund. Längs kusterna kan det bli tal om stormbyar med en vindstyrka på 25 meter per sekund.

– Det verkar som Sydkusten kommer att känna av det mest, säger hon.

Just nu är ett lågtrycksområde på väg mot Skåne och förväntas ge regn under förmiddagen. Regnet fortsätter under dagen samtidigt som vindarna ökar och väntas kulminera under kvällen.

I nuläget finns tecken på att lågtrycket kan kulminera längre söderut, vilket kan mildra blåsten.

– Men exakt vilken bana lågtrycket tar är svårt att säga just nu, menade Therese Fougman vid 07.15-tiden på onsdagsmorgonen.

Smhi kommer att följa lågtrycket under dagen. Men om klass 1-varningen består finns alltså all anledning att förankra känsliga föremål i trädgårdarna.