Fortsatta problem i trafiken

Skåne Trots att de hårda vindarna avtagit fortsätter ovädret att ställa till det i trafiken.

Enligt Skånetrafiken är pågatågslinjen Eslöv – Teckomatorp – Helsingborg fortsatt inställd till och med torsdag eftermiddag. Buss ersätter i pendeltrafik, via mellanstationer.

Även på linjerna Malmö Hyllie – Ystad och Ystad – Simrishamn är pågatågen inställda.

Bussar ersätter även här direkt och via mellanstationer.

Under förmiddagen kommer Trafikverket att syna linjerna. Om det inte till exempel finns trädgrenar och annat på spåren kan trafiken komma gång tidigare än planerad.



Öresundsbron är nu åter öppen för trafiken, efter att ha varit stängd för trafik under några timmar under natten på grund av den hårda blåsten.

Flygtrafiken går som normalt, liksom färjorna från de skånska hamnarna.

