Skådespelaren Frank Vincent död

Skådespelaren Frank Vincent, har avlidit i samband med en hjärtoperation, 78 år gammal.

Han gjorde ofta roller som gangster, bland annat som maffiaboss i Sopranos och Maffiabröder.

Han föddes i North Adams, Massachusetts och växte upp i New Jersey.

Skådespelarkarriären inleddes 1976 i lågbudgetfilmen The Death collector med Joe Pesci, skriver legacy.com.

Han spelade därefter med Pesci och Robert De Niro i tre Martin Scorsese filmer; Tjuren från Bronx (1980), Maffiabröder (1990) och Casino (1995).

Karriären spände över fyra decennier. Andra filmer är Spike Lee’s Do the Righ Thing och The Pope of Greenwich Village.

Han gav även ut en non-fictionbok 2006 med titeln A Guy’s Guide to Being a Man’s Man.

Musik var ett annat stort intresse och Frank Vincent spelade både trummor, piano och trumpet.