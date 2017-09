Trafikstörningar har kostat Skånetrafiken 37 miljoner

Skåne Störningarna i den skånska tågtrafiken har ökat under 2017 och förklaras främst av infrastrukturfel där spårarbetet på Södra stambanan har haft stor betydelse. Skånetrafiken har hittills i år betalat cirka 27 miljoner kronor för ersättningstrafik och närmare 10 miljoner kronor i reseersättning.





Skånetrafiken har sammanställt en rapport som visar punktlighet och störningsorsaker under perioden januari 2012 till och med juli 2017. Enligt rapporten har trafikstörningar som innefattas i koden ”Infrastruktur” mer än dubblerats under det första och andra kvartalet i år och var även den dominerande störningsorsaken under 2016. Däribland har spårbytesarbetena på Södra stambanan, framför allt på sträckan Alvesta-Hässleholm, varit orsak till stora förseningar, men i kategorin ”Infrastruktur” ingår även anläggningsfel som gäller till exempel räls, växlar, kontaktledningar och signaler.

Från januari till juli i år har Skånetrafiken köpt ersättningstrafik för cirka 27 miljoner kronor och betalt ut närmare 10 miljoner kronor i ersättning till resenärer.

Den planerade ersättningstrafiken mellan augusti och december väntas kosta cirka 17 miljoner kronor, men om problemen fortsätter i samma omfång under hösten tror Skånetrafiken att de kommer att behöva sätta in ersättningstrafik för uppemot fem miljoner kronor ytterligare.

Det skånska järnvägsnätet är känsligt för störningar och på många håll är kapaciteten välutnyttjad, enligt rapporten. Sträckan Hässleholm-Malmö anses vara överbelastad. Det gör att en störning lättare fortplantar sig i systemet och att det behöver längre tid att återhämta sig.

– Störningar och förseningar på det skånska järnvägsnätet skapar stor frustration bland våra resenärer. När störningar uppstår på järnvägsnätet är det viktigt att information tillhandahålls i tid till våra resenärer. Trafikverket ger oss i nuläget otillräckliga förutsättningar att klara av detta viktiga uppdrag. Därför kräver vi från Region Skånes del att Trafikverket stramar upp sin planering vid kommande banarbeten och vid akuta störningar samt att åtgärder skyndsamt vidtas för att ta i tu med det bristfälliga underhållet på den skånska järnvägen, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande för kollektivtrafiknämnden, i en kommentar.

Stefan Svalö och Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken, sände i juni ett öppet brev till dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson och Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket, där de krävde omedelbara underhållsåtgärder av den skånska järnvägen.

Tågproblemen på Södra stambanan under våren fick bland annat Ikea till att sätta in egna bussar för de cirka 600 anställda som pendlar mellan Malmö/Lund och Älmhult. (News Øresund)