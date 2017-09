Dirigent debuterar i gränslandet

Under i stort sett hela sin karriär har skånske dirigenten, arrangören och kompositören Jonas Nydesjö intresserat sig för mötena i gränsvärlden mellan klassisk musik och popmusik. Nu tar han steget vidare och kommer med en egen platta som rör sig i samma område.

På Borderlands samarbetar han med Ola Salo, Frida Öhrn, Jennie Abrahamsson och Emanuel Lundgren – och med Helsingborgs Symfoniorkester.

Jonas Nydesjö ses ofta framför Malmö symfoniorkester eller Malmö Operas orkester när de gästas av popartister eller ger sig ut i ovanliga områden som dataspelsmusik. När Nina Persson mötte MSO var det Jonas Nydesjö som arrangerade och dirigerade och samma sak gäller för orkesterns möten med Annika Norlin och Oscar Humlebo.

Just nu förbereder han sig för att lyfta dirigentpinnen på Malmö Opera när Skånes Dansteater kommer tillbaka med The Feeling of Going med musik av isländska popartisten Jonsi och med just Humlebo, aka Moto Boy, som sångare på scenen.

Utgångspunkten för Jonas Nydesjö är den fullständiga kärleken till orkestern.

– Men jag är också otroligt nyfiken på att bjuda in andra och skapa en ny helhet i mitten. Det är inte nödvändigtvis så att jag vill låna in popsolister till den klassiska världen för att sjunga Schubert och Brahms utan jag vill skapa något på lika villkor i mitten, där orkestern också sträcker sig för att överskrida sina gränser på olika sätt.



Jonas Nydesjö har gått en kompositörsutbildning och kan den klassiska världen. Och medan hans kamrater från samma utbildning valt andra vägar har han själv sökt sig till de sammanhang som intresserar honom.

– Jag utgår från en akustisk situation, en symfoniorkester, en kör eller en stråkkvartett – när den typen av ensembler vill sträcka sig utanför sin ordinarie konsertsituation och vill möta andra genrer eller bjuda in andra solister eller vill finnas i mer otippade sammanhang. Då känns det naturligt för mig att vara med där, säger Jonas Nydesjö.

13 år efter att han tog examen har man möjlighet att jobba med sådant som han drömde om.

– Den drömmen har funnits med hela tiden, när jag har fått chansen har jag hoppat på sådant som jag är specialintresserad av. Och med åren har man fått mer erfarenhet.

Så nu är du redo att ge ut en skiva?

– Exakt. Under åren har jag arrangerat och bearbetat andras musik. Jag lägger egentligen ingen värdering i detta, men jag har funderat mycket kring vad jag själv gillar att göra och vad skulle jag vilja satsa på. Oftast är ju avsändaren när jag jobbar någon annan. Det är en föreställning eller en popartist – men nu kliver jag upp och säger: ”Hej, jag har också något att säga!”

Att stå längst fram och vara avsändaren är nytt för Jonas Nydesjö och det är med viss bävan men samtidigt med stor stolthet som han ser fram emot skivsläppet den 15 september. Projektet har tagit tid, ungefär fem år. Jonas har själv valt ut dem han ville arbeta med på plattan.

– När jag började planera plattan jobbade jag mycket med Helsingborgs Symfoniorkester, så jag frågade dem om de ville vara med. Och det ville de, de var nyfikna och intresserade. Sedan gick jag till artisterna, berättade att jag hade en idé och frågade om de ville vara med.

Jonas valde artister som han tyckte var breda och som hade en bred nyfikenhet. Ola Salo hade han arbetat mycket med tidigare och även Emanuel Lundgren från I’m from Barcelona hade han gjort konserter med.

Frida Öhrn och Jennie Abrahamsson var däremot nya bekantskaper.

– Där gick jag på att de är spännande musikaliskt och att de har en stark personlighet i sin röst. Jag bara letade fram deras telefonnummer och ringde. Och jag är otroligt glad att alla fyra tackade ja och ville hänga med.

Artisterna har själva skrivit texter och samarbetena har tagit olika form, vilket också gjort låtarna på Borderlands olika.

– Jag ville ge mig ett eget forum, men samarbetena har ändå tagit olika form. För Ola och Emanuel har jag skrivit musiken och de texten. Frida Öhrn och jag träffades och skapade en grund tillsammans som jag gjorde en version av. Där har också den fantastiska Marit Bergman skrivit text. Med Jennie Abrahamsson var det också mer ett samarbete, så allt det här har bidragit till olika ingångar.

Jonas Nydesjö känner att han är på ganska outforskad mark och ser många möjligheter i framtiden.

– Det finns otroligt få sådana här möten. Om man jämför med hur många rock- eller singer/songer-album eller hur många inspelningar av Brahms symfonier som släpps så är det här outforskad mark. Jag känner också att eftersom jag jobbat så mycket med symfoniorkestrar att jag skulle vilja utforska det här mer för att komplettera deras övriga verksamhet. Jag känner att det finns mer att göra, fler sätt att använda en orkester på.