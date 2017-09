Gunnarsson tvivlar inte

IFK Hässleholms lagkapten Danny Gunnarsson känner sig lugn trots klubbens utsatta läge i den östra Götalandstvåan.

– Vi kommer att klara nytt kontrakt. Något annat finns inte på kartan, säger 25-åringen.

Vittsjöbördige Danny Gunnarsson är den i IFK Hässleholm just nu som spelat längst i klubbens A-lag.

Danny debuterade i IFK redan 2012 och har varit bofast i förstaelvan sedan dess. Han har mestadels spelat vänsterback under hos de gulsvarta och har bland annat en serieseger i trean på sitt visitkort.

Efter förra årets femteplats har det gått betydlig sämre för kamraterna från Hässleholm den här säsongen.

Med bara två segrar och sex poäng under våren låg de hopplöst sist i tabellen.

– Jag tyckte att vi trots sistaplatsen spelade bra redan då men vi hade inte turen med oss, säger Gunnarsson.

– Men nu har det kanske vänt. Senast mot IFK Malmö lyckades vi ju få in kvitteringen i slutsekunderna.

Efter den svaga våren har det gått betydlig bättre för IFK efter semestern. Tolv poäng sedan dess har gjort att Hässleholmslagets läge ljusnat. Poängen mot IFK Malmö betydde att de tog sig över nedflyttningsstrecket.

– Ja, det har varit en riktigt bra höstsäsong. Nu gäller det att fortsätta på samma sätt och satsa hundra procent, säger IFK-kaptenen.

Vars lag under de senaste matcherna åkt på en del avstängningar efter både gula och röda kort.

– Väldigt synd då det drabbar laget, menar Gunnarsson.

IFK:s stadskollegor Hässleholms IF har som bekant haft en strålande säsong. De grönvita ligger i toppen av serien och slåss om en plats i nästa års division 1 medan stadens gulsvarta lag är i den andra änden och får försöka undvika de två sista platserna som bär raka vägen ner i trean.

– Kul för HIF att de ligger i toppen. Tycker att Hässleholm bör ha ett lag längre upp. Vi hoppas kunna göra detsamma i framtiden, säger IFK-kaptenen.

Morgondagens motståndare är sjätteplacerade Österlen som var med och slogs i serietoppen i våras. Laget har dock tappat fart sedan dess och är hela 16 poäng efter ledande Torn.

Danny Gunnarsson var inte med i vårmötet på Skillinge IP som slutade 4–1 till hemmalaget.

IFK var länge med i matchen men efter en av säsongens alla utvisningar så orkade inte de stå emot under den sista halvtimmen.

– Nu är det revansch som gäller. Detta är en match som vi bara ska ta, säger IFK-kaptenen.

Att IFK i höst fått flytta tillbaka till A-planen är något som Danny Gunnarsson gillar.

– Det är skönt att vara tillbaka där efter våren på B-planen.

– Tror att det är fördel för oss att vara tillbaka då det är en speciell känsla att spela i vår hemmaborg.