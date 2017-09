Han lyckades jaga ifatt bensinsmitare

Osby En man försökte under torsdagen smita från en bensinnota på Cirkle K vid Lars Dufwa i Osby.

Men mannen togs på bar gärning och fick snällt gå in och betala för bensinen.

Det är långt ifrån första gången som bensinmacken Cirkle K vid riksväg 23 i Osby råkat ut för bensinsmitare. Så sent som i maj i år berättade Lars och Camilla Arvidsson som driver Lars Dufwa att hundratals polisanmälningar rörande bensinsmitare lagts ner under en tioårsperiod. Bara under påsken hade man tre smitningar.

Under torsdagen var det dags igen, men den här gången lyckades inte smitaren med sin plan.

– Jag blev misstänksam när bilen med en ensam förare stannade vid pumpen längst bort med nosen mot utfarten, berättar Hampus Arvidsson som jobbar på Cirkle K.

Mycket riktigt, mannen försökte smita men Hampus var beredd.

– Jag rusade ut och fick upp förardörren trots att bilen börjat rulla, berättar han.

Nu kom flera kunder till undsättning och tillsammans lyckades de få tag i nyckeln och få ut mannen.

– Mannen låtsades inte förstå svenska och inte heller engelska, berättar Hampus Arvidsson. Men bilen var svenskregistrerad.



Mannen fick nu snällt gå in och betala de cirka 500 kronor som han tankat för och Hampus Arvidsson fotograferade bil och registreringsskylt.

Butikspersonalen måste låsa upp pumpar med kontantbetalning. Hampus Arvidsson berättar att man håller koll och tittar efter vissa kännetecken.

– Det kan vara att personen bär en keps som skymmer ansiktet eller att bilen ställer sig med nosen mot utfarten, berättar han. Det kan även vara att bilen ställer sig vid en pump långt borta. Vi öppnar heller inte pumpen om någon sitter kvar vid ratten. Dessutom brukar vi mackägare varna varandra om det sker en incident.

Förhoppningen är att man snart ska kunna begära förskottsbetalning av kunderna.

Han berättar att de vinster som görs på bensinförsäljningen i stort sett äts upp av smitningarna.

– Det blir ungefär ett nollsummespel.