”Sunken” blir Tyringes lagkapten i vinter

Är man äldst i ett lag är det kanske inte helt förvånande att man också får ta extra ansvar och som i Viktor ”Sunken” Sundströms fall ta på sig kaptenstecknet.

– Känns faktiskt bara bra, menar Viktor ”Sunken” Sundström, 29, om sin nya roll i laget.

Under träningsmatcherna har tränaren Marcus Norell låtit olika spelare i truppen prova på kaptensskapet. Men inför seriestarten blir det forne Pantern- och KIK-spelaren som kommer att sköta snacket med domarna,

Och det är en nytänd ”Sunken” som åkt ut på isarna den här hösten.

– Vi har ett riktigt spännande lag med så många unga och hungriga spelare, menar Sundström som kom till Tyringe inför förra säsongen efter bland annat tre säsonger i Pantern och sex i KIK.

– Vårt nya lag har gjort att även jag har känt en viss nytändning och det har känts skitkul.

Samtidigt sticker inte Sundström under stol med att han kanske gärna hade haft ytterligare någon spelare i truppen i hans ålder.

– Visst saknar jag en kille som Simon Stark, erkänner han och förklarar vad det här laget behöver utveckla under hösten.

– Främst att göra bra insatser under 60 minuter. Vi är väldigt bra under delar av matcherna men dippar lite väl mycket ibland, menar han.



Några spelare som du tycker att Tyrs Hovspubliken skall titta extra på i vinter?

– Jesper Wiberg, Johan Lindholm och Måns Carlsson är ju tre riktigt bra spelare som man kan börja med, skrattar Tyringekaptenen