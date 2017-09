Hanaskog vann efter utskällning

Hanaskog vann på lördagen en märklig match mot Åhus med 1-0 och har fortfarande teoretisk chans att undvika nedflyttningskval.

– Tre poäng var det enda positiva. Det var en jättedålig match i division 4, säger tränaren Jörgen Isaksson.

Båda lagen kom till spel med vars elva spelare. På Åhus bänk gapade det dock tomt – laget hade inga avbytare med sig.

Dessutom var flera av bortalagets startspelare väldigt unga.

– De var brandskattade, deras tränare hoppade in den sista kvarten. Jag vet inte vad som hänt med dem, säger Jörgen Isaksson och konstaterar:

– De försöker dra ner på tempot, backa hem och slå vakt om 0-0.

I den första halvleken lyckades gästerna med sin plan och Hanaskog, som även de saknade flera ordinarie spelare, föll in i det låga tempot.

– Men efter en hyfsad utskällning i halvlek så blir det bättre i andra, säger Isaksson.

Cirka tio minuter in i andra halvlek fick Hanaskog en straff som Anton Nordahl kunde pricka in matchens enda mål på.

För att komma ovanför kvalstrecket måste Hanaskog nu ta full pott samtidigt som Veberöd förlorar sina sista matcher.

– De har 28 och vi 22 poäng. Det kan gå, avslutar en optimistisk tränare.