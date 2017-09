Hövdingeloppet ren njutning

n Många vill ha en levande landsbygd men få realiserar sina idéer.

I helgen avgjordes det fjärde Hövdingeloppet. Eldsjälen Ola Johnsson bördig från skogarna mellan Farstorp och Bjärnum kan, vet och känner tjusningen med löpning på den vackra landsbygden.

Han borde definitivt uppmärksammas av Leaderprojektet som bland annat ska verka för landsbygdsutveckling. Med hjälp av ideella krafter från aktiva och växande Verums GoIF ger de tillsammans möjlighet till ett annorlunda löparrangemang i en tid då de flesta lopp trängs inne i städerna till musik och jippon längs trottoarerna.

I Hövdingeloppet kan man från startplatsen i Mölleröd höra forsarna från Vieåns fall och se hur ån slingrar sig fram i dalen mot Verums by samtidigt som kyrkan tornar upp i horisonten. Banan sträcker sig ut i snapphaneland, följer vackra grusvägar in på Skåneleden via Kärleksdalen uppför branta backar och ljudliga små bäckar.

Vidare genom mäktiga bokskogar innan den strategiskt passerar målområdet, beläget i en glänta och ger åskådare möjlighet att följa löparna längs banan innan de kommer i mål. I år var det cirka 200 deltagare som denna vackra höstdag, oavsett löptempo kunde glädjas av den vackra naturen vid Verum. Lägg Hövdingeloppet på minnet. Ta del av energiskaparen Ola Johnsson och Verums GoIF fina arbete. Njut landsbygd! Spring eller promenera Hövdingeloppet 2018 och ladda upp med energi inför vintern!

Slut med arktiskt klimat

n För hundra år sedan hade vi arktiskt klimat i en del av Sverige. Då var årets medeltemperatur i nordligaste Norrbotten under noll, den varmaste månadens medeltemperatur var aldrig över 10 grader, och permafrosten var djup i markerna.

Så var det i trakten kring Abisko i början av 1900-talet, men så är det inte längre. När jag nyligen var i Abisko fick jag höra att isen på Torneträsk nu lägger sig allt senare, att permafrosten i myrarna börjat tina och att trädgränsen flyttar allt högre upp på bergen.

Att Sverige inte längre kan skryta med att ha några arktiska trakter går ju att leva med. De flesta bekymrar sig nog inte heller så mycket över att kalfjällets djur och växter får krympande revir.

Ändå borde vi alla vara djupt oroade över de här förändringarna, som är bara några av många exempel på den globala uppvärmning som har extra stor effekt i norr. Därför bör alla göra mer än idag för att skydda klimatet. Vi måste ändra vårt sätt att leva, och det är bråttom – inte bara för fjällrävens eller snöripans skull utan med tanke på oss själva och våra efterkommande.

Musikpaviljongens efterklang

n Hässleholms stad blev 2017 äntligen ett besvärande kulturminne fattigare. Ett av allt färre.

Den hundraåriga T4-paviljongen är borta och med den försvann helheten i en historisk miljö. Men se positivt på det hela. Ett underbart skönt arkitektoniskt mästerstycke i 90-graders datavinklad betong skall resa sig bland de eventuella resterna av paviljongparken och bli ett ryktbart monument över det moderna politiskt välstyrda Hässleholm! Men! De två ingångspelarna till forna kasernområdet bryter den aktuella stilen med sina kvarsittande riksvapen, bort med vapensköldarna!

Pryd i stället pelarna på topp med något som förevigar minnet av 2017 års affärer i Hässleholm. Få upp ett par symboliska byster, en manlig, hånleende och en kvinnlig, fånleende!