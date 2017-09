Elever söker praktik digitalt

Hässleholm – Det är svårt att hitta kvalitativa praktikplatser för våra elever.

– Eleverna behöver få komma ut på studiebesök på intressanta arbetsplatser för att öka sin arbetsmarknadskunskap, och vi behöver släppa in arbetsgivarna i skolan för att öka deras möjlighet att nå eleverna i deras val av utbildning och yrkesval.

Det säger Andreas Roxhag som sedan våren 2016 är samordnare för SSA-arbetet i Hässleholms kommun.

Han kommer närmast från ett arbete som teknisk säljare inom teknikbranschen och är dessutom erfaren gymnasielärare med flera år i yrket.

Under hösten 2016 inleddes arbetet med att införa det digitala praktikhanteringssystem, Samverka.nu.

Först ut var grundskolorna där alla nu under vårterminen 2017 jobbar fullt ut i systemet. Under hösten 2017 och under 2018 ska systemet vara utbyggt och även täcka behovet på gymnasiets yrkesprogram.

– Vi har nu 320 arbetsplatser som finns med i programmet, och inför varje termin för företagen förfrågan om de kan ta emot praoelever, berättar Andreas Roxhag och konstaterar att det är åttorna på Hästveda skola som nu står på tur att gå ut på sin praktik.

Han berättar att också några av programmen på gymnasieskolorna finns med och att tanken är att alla grundskolor och gymnasieskolor så småningom ska ha tillgång till samma program.

Tanken med det digitala är att företagen minimerar bördan av alla samtal de måste ta emot utifrån. Många arbetsgivare efterlyser en tydlig struktur vid placeringarna och vill bli tillfrågade om praktikplatser i god tid, för att kunna erbjuda en god praktikperiod.

– Det är ett slags Facebook för praktik, studiebesök och kontakter mellan intressenterna, säger Andreas och tillägger:

– Praktikplatserna är en del av yrkesvägledningen och är betydelsefulla intresseväckare och informationskällor för elevernas val av utbildningar.

Praktiken ökar elevernas kunskaper om arbetsmarknaden och de får lära sig de sociala koder som ett arbete innebär.

Ungdomarna behöver förebilder, motivation, nätverk och möten med andra typer av människor – allt som kan berika och stärka dem i deras framtida val av utbildning och yrken.

Andreas menar vidare att det är viktigt även utifrån ett likabehandlings- och jämställdhetsperspektiv att alla elever får goda möjligheter att bilda sig en uppfattning de möjligheter som finns.

Många arbetsgivare efterlyser tydlig struktur vid placeringarna och vill bli tillfrågade om praktikplatser i god tid, för att kunna erbjuda en god praktikperiod.

Arbetet med att hitta och matcha praktikplatser kommer att bli betydligt enklare.

Med systemet har företagen en chans att visa upp sig samtidigt som eleverna själva kan söka och boka sina praktikplatser.

Eleverna får upp ögonen för branscher och yrken de annars inte kommer i kontakt med samtidigt som det kommer att bli lättare att administrera för skolpersonalen.

– Kontakten med skolorna behöver inte bara innebära att ta emot praktikanter.

– De företag som av olika anledningar inte kan ta emot praktikanter kan bidra med studiebesök eller information och föreläsningar om sin verksamhet i skolorna, förklarar Andreas Roxhag.

Om fler företag än idag kommer med i arbetet blir det mindre betungande för dem som ställer upp. Systemet har blivit väl mottaget bland skolor, elever och företag, de är alla medvetna om behovet av mer utbyte skola-företag.