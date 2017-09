I Ignaberga gamla kyrka vigdes den 29 juli 2017 Emilia Bohm och Michael Tingdahl, Hässleholm.

Bruden är dotter till Britt-Marie och Peter Bohm, Attarp och brudgummen är son till Eva och Johan Tingdahl, Vittsjö.

Bestman var Marcus Andersson, tärna Eleonor Petersson och brudnäbb Olivia Petersson. Vigseln förrättades av Matts Martinsson. Under akten sjöng och spelade Joakim Jakobsson och Emelie Nähl Say you won’t let go, Kärleksvisan och Love you till The end.

I samband med vigseln tog paret det gemensamma efternamnet Tingdahl.