Filmpar vill möta dem som döms på förhand på förhand

Filmarna Frida och Lasse Barkfors slog igenom med den prisbelönta Pervert Park – en dokumentärfilm om sexualförbrytare i USA. Nu är de aktuella med sin andra film, Death of a Child. Filmen är en av tävlingsfilmerna i kategorin Bästa nordiska dokumentär på dokumentärfilmfestivalen Nordisk Panorama i Malmö som inleds nu på torsdag 22 september.

Nordisk panorama Nordisk Panorama är en nordisk dokumentär- och kortfilmsfestival som arrangeras i Malmö varje år.

Årets festival pågår 21-26/9. Fokus ligger i år på finsk dokumentärfilm och öppningsfilm är finska Hobbyhorse Revolution av Selma Vilhunen. Festivalen erbjuder filmvisningar, seminarier och samtal.

På avslutningsdagen delas det också ut pris i tre tävlingskategorier:

Bästa Nordiska Dokumentär, Bästa Nordiska kortfilm och Bästa nya nordiska röst.

Följande filmer tävlar i Bästa nordiska dokumentärfilm:

Bobbi Jene av Elvira Lind (Dan/Sve)

Death of a Child av Frida Matilda Barkfors, Lasse Barkfors (Dan/Sve)

DRIB av Kristoffer Borgli (Nor)

Hobbyhorse Revolution av Selma Vilhunen (Fin/Sve)

I Called Him Morgan av Kasper Collin (Sve(USA)

Last men in Aleppo av Feras Fayyad (Dan/Syrien)

Letters to a Serial Killer av Manal Masri (Sve)

Liberation Day av Morten Traavik (Nor/Lettland)

Little Yellow Boots av John Webster (Fin/Tysk)

Nokia Mobile av We were connecting people av Arto Koskinen (Fin)

Nowhere to Hide av Zaradasht Ahmed (Nor)

Out of Thin Air av Dylan Howitt (Isl/UK)

Silvana av Mika Gustafson, Olivia Kastebring, Christina Tsiobanelis (Sve)

The War Show av Andreas Møl Dalsgaard & Obaidah Zytoon (Dan/Fin)

Det är en grå dag men vi bestämmer oss för att sitta ute trots allt. Den gröna trädgården och den gamla idylliska skånelängan, som Frida och Lasse Barkfors tillfälligt huserar i när tidningen träffar dem, kontrasterar mot de ämnen paret tar upp i sin dokumentärfilmstrilogi; dömda sexualförbrytare, föräldrar som glömmer sina barn i bilar och skolskjutningar.

Det låter tungt, men vad danske Lasse Barkfors och före detta Malmöbon Frida Barkfors vill göra är att försöka slå hål på stigmat och förstå det som många har förutfattade meningar om. De vill undersöka varför människan är så snabb att döma.

– Det handlar om hur vi ser på andra människor. Vi dömer innan vi har hela bilden, vi har bara det endimensionella, säger Frida Barkfors.

I Death of a child skildrar Frida och Lasse fyra familjer som alla har förlorat ett barn efter att ha glömt kvar dem i varma bilar.

– Hela processen med Pervert Park var väldigt lärorik så vi ville göra något liknande igen men vi ville inte göra någon sexförbrytartrilogi.

Vi ville hålla oss i närheten men på ett annat sätt och utmana oss själva. När vi gjorde Pervert Park var det det som var så intressant, att vi hade en uppfattning om sexförbrytare som vändes helt på huvudet. Det var det vi ville stanna i, berättar Frida Barkfors.

Idén kom i samband med att de just fått sitt första barn och att de hela tiden var på alerten med en sorts beskyddarinstinkt, samtidigt som de hade mardrömmar och katastroftankar.

– Jag tror nästan alla föräldrar känner till det. Jag gick längs husväggar och var nojig över att det plötsligt skulle ramla ned en vas från ett fönster högt upp, vilket är helt absurt för det har jag aldrig tänkt på tidigare, berättar Frida Barkfors. I den vevan hörde vi om pappan i Eslöv som glömde sin tvååring i bilen. I och med att vi själva upplevde de här katastroftankarna så undrade vi hur det är möjligt, man gör ju inte annat än tänker på hur man kan skydda sitt barn. Samtidigt har man sömnbrist. Hjärnan kör emellanåt på autopilot.

– Men det är också reaktionen som är intressant. Att man omedelbart tänker; vad är det för förälder? Man dömer dem, utan att veta mer. Det är lite det som trilogin handlar om, att döma på förhand och att möta de människorna så vi kan förstå lite mer, fyller Lasse Barkfors i.

Death of a Child spelades in under tre månader våren 2016. Frida står för ljud och är den som intervjuar medan Lasse filmar. Regisserar gör de tillsammans.

Hur är det att jobba med så här svåra ämnen?

– Det blir både lättare och svårare skulle jag säga, säger Frida Barkfors. Skillnaden med den här filmen för både oss och publiken är att alla kan föreställa sig hur det skulle vara om det här skulle hända. Det kan man inte på samma sätt med Pervert Park. Nu får man lite mer sympati och förståelse för vad de utsatts för. Det gjorde att processen var hård på ett annat sätt eftersom vi såg oss själva i många av de föräldrar som vi träffades. När Frida Barkfors intervjuar har hon valt att inte inta en professionell roll för att kunna ha mer av ett samtal med dem hon träffar.

– Det gör också att jag blir ganska hudlös. Det gick jättebra trodde jag men sen insåg jag att det gör det inte, man kan inte göra sådant här opåverkad. Man måste bearbeta det på något sätt.

Paret har varit tvungna att skaffa verktyg och ta reda på hur de pratar med varandra.

– Det handlar mycket om vilka frågor vi ska ställa till varandra så det är lättare att få det ur sig när arbetsdagen är över. Och promenader! De gör susen, säger Frida. Familjerna i Death of a Child har de kommit i kontakt med via organisationer som arbetar med bilar och barnsäkerhet. Flera av familjerna har varit utsatta för massiva mediedrev, något som också försvårat filmskapandet.

– Så har det varit med våra projekt, att vi måste ta oss igenom en process och förklara för familjerna att de inte behöver vara oroliga, att vi är inte ute efter dem, säger Frida Barkfors.

En förälder lämnade sin dotter i bilen medan han gick in på jobbet och glömde bort tiden. Han är också den enda av de medverkande som dömts till fängelse. Tre av familjerna glömde sina barn på väg till dagis. Istället åkte de till jobbet direkt.

– Det kan ske för alla, det är hjärnan som fallerar, det sker på autopilot, säger Lasse Barkfors.

– Hjärnan skiljer inte på det, men vi gör det när vi dömer. Jag förstår att du glömmer dina nycklar, men hur kan du glömma dina barn? De är inte likvärdiga. Men för minnet är det samma, säger Frida Barkfors.

Hur var det för personerna att prata med er?

– Jag tror det har varit superbra för dem. Man skulle tro att de flesta har pratat mycket om det här, men det har de faktiskt inte, säger Lasse Barkfors.

Den pappa som sitter i fängelse har när paret träffar honom suttit i fängelse i över tio år – utan att få processa förlusten.

– Han pratar om det som om det hände i går, säger Frida Barkfors.

Det är också en av anledningarna till att de gör sina filmer i USA – att de har ett annorlunda rättssystem än vi har här. Dessutom är det lättare att komma i kontakt med drabbade familjer där eftersom det bor fler i landet.

Hur funkar det då att göra film ihop som gifta?

– Jättebra. Det är nästan friktionsfritt. Jag brukar säga det att det är mycket svårare att vara gift. Men det är inte särskilt svårt att vara gift med Lasse men det är riktigt lätt att jobba ihop, för vi är så överens, skulle du inte säga det? frågar Frida Lasse.

– Ja, det är inte så mycket hierarki, vi är väldigt likvärdiga, säger Lasse Barkfors.

Paret håller just nu på med sin tredje dokumentärfilm som handlar om skolskjutningar. Den ska spelas in i vår.

Death of a Child ska nu visas på filmfestivaler runt om i världen, bland annat på Nordisk Panorama i Malmö där den tävlar i kategorin Bästa nordiska dokumentär. Den 12 oktober visas filmen på SVT.