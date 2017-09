Ministern blev imponerad

Hässleholm – Jag har aldrig sett en så väl utrustad yrkeshögskola.

Det sade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) under sitt besök på Jacobsskolan där Yrkeshögskolan Syd huserar.

Tidigare under dagen hade ministern presenterat regeringens budgetproposition 2018 som bland annat innehåller en satsning på ytterligare platser på landets yrkeshögskolor.

– Det kan vi göra tack vare den starka tillväxten i Sverige, förklarade hon och var övertygad om att de som i dag utbildar sig inom yrkeshögskolorna har en ljus framtid framför sig.

Det bekräftades under hennes samtal med några av de många elever som går olika utbildningar på Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm, exempelvis elkraftsingenjörer och entreprenadingenjörer.

Många av eleverna var övertygade om att de skulle få anställning efter sin utbildning.

– Redan under vår praktik stod det klart att vi är eftertraktade, förklarade en av eleverna som ministern samtalade med.

Rektor Tony Helm berättade att skolan i dag bedriver fyra utbildningar i sju klasser.

Senaste ansökan om nya utbildningar blev dock en besvikelse för Yrkeshögskolan Syd, då man inte fick någon av de sökta utbildningarna.

Men nya ansökningar har skickats in till Myndigheten för Yrkeshögskiolan, och Tony Helm hoppas på bättre tur till nästa år.

– Vi har plats för betydligt fler elever, och vi har sökt tio utbildningar, inflikar Tony Helm och berättar att en av utbildningarna är tågtekniker, med tanke på den tågdepå som just nu byggs i Hässleholm.

Han menar att skolan varit förutseende att satsa under åren, även om alla utbildningar inte blivit av.

– Men vi måste vara på spåret när det händer, menar han och konstaterar samtidigt att skolan är mer känd utanför kommungränsen eftersom elever kommer från hela landet.

Under en kort visit i klassen med blivande entreprenadingenjörer, menade minister Ekström att en av flaskhalsarna när det gäller bostadsbyggandet är just brist på kompetens.

– När ni kommer ut från utbildningen väntar en bra försörjning och dessutom kommer ni att bidra till landets tillväxt, sade hon.

Under besöket på Yrkeshögskolan träffade ministern också representanter för utbildningsförvaltningen i Hässleholm, och efter besöket avslutade hon hässleholmsbesöket med ett besök på Myndigheten för Yrkeshögskolan.